Gala premijera digitalno restaurisanog filma “Ko to tamo peva”

Gala projekcija čuvenog naslova „Ko to tamo peva“, prvog digitalno restauriranog filma u okviru projekta „Vip Kinoteka“, sinoć je održana u svečanoj sali Jugoslovenske kinoteke. Kultno delo Slobodana Šijana, čija je premijera održana 1980. godine u bioskopu Kozara i koje se poslednje tri decenije nalazi na vrhu liste najboljih filmova svih vremena, ne samo kod nas već i u regionu, započelo je svoj novi život, sada u vrhunskom kvalitetu slike i tona.

Zahvaljujući pionirskom projektu „Vip Kinoteka“ deset najpoznatijih naslova domaće kinematografije biće digitalno restaurirano i kao takvo dostupno publici. Uz predstojeće premijere u Beogradu, restaurirane verzije kultnih filmova, među kojima su i dela Živojina Pavlovića, Gorana Markovića, Živka Nikolića, Srđana Karanovića, imaće svoj repertoar i širom zemlje.

Beogradsku publiku, u sredu 20. decembra očekuju dve besplatne projekcije digitalno restauriranog filma „Ko to tamo peva“, od 18 i od 20:30h. Svi zainteresovani ulaznice će moći da preuzmu na blagajni Kinoteke u Uzun Mirkovoj 1, od petka 15. decembra (od 10 do 20h). Broj mesta je ograničen, a maskimalan broj ulaznica koji može da se preuzme je dve po osobi.