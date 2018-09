GeForce RTX omogućuje da sva podešavanja u igrama konačno postavite na maksimum

Nove GeForce RTX grafičke kartice prve su koje će konačno, čak i u najzahtevnijim igrama današnjice, omogućiti da sva grafička podešavanja podesite na maksimalne vrednosti!

Većina igrača već zna da su 4K monitori sada dostupniji i pristupačniji nego ikada. Brzo pretraživanje intereneta pokazuje čitav opseg 4K monitora, koji su dostupni već u cenovnom rangu od 300 eura. Ono što je nekada spadalo u segment tržišta rezervisan samo za entuzijaste, sada je dostupno milionima PC igrača širom sveta.

Osnivač i izvršni direktor kompanije NVIDIA Jensen Huang, dotakao se upravo ove teme tokom prezentacije na GTC događaju u Japanu, koji je danas održan u Tokiju. U dinamičnoj dvočasovnoj prezentaciji pred više od 4.000 posetilaca, on je uporedio do sada neviđene mogućnosti koje nudi Turing arhitektura, u odnosu na prethodne Pascal (serija 10) i Maxwell (serija 9).

On je takođe opisao i kako Turing grafičke kartice poboljšane AI mogućnostima, mogu da se iskoriste za poboljšanje performansi GeForce RTX platforme uz pomoć Deep Learning Super Sampling (skraćeno DLSS). Ova tehnologija koristi moć AI-a i deep learning metode, kako bi „obučila“ GPU da renderuje jasne grafičke elemente, i to do dva puta brže nego prethodna GPU generacija koja koristi konvencionalne tehnike anti-aliasinga.

Pre nego što GeForce RTX stigne na tržište naredne sedmice, NVIDIA sa zadovoljstvom može da kaže da je devet novih naslova podržalo Deep Learning Super-Sampling (DLSS) tehnologiju, što ukupan broj naslova koji koriste ovu naprednu tehnologiju dovodi do 25.

Pored 16 naslova o kojima je već bilo reči, devet novih igara koje će od danas podržavati DLSS su:

Darksiders III od Gunfire Games / THQ Nordic

Deliver Us The Moon: Fortuna od KeokeN Interactive

Fear the Wolves od Vostok Games / Focus Home Interactive

Hellblade: Senua’s Sacrifice od Ninja Theory

KINETIK od Hero Machine Studios

Outpost Zero od Symmetric Games / tinyBuild Games

Overkill’s The Walking Dead od Overkill Software / Starbreeze Studios

SCUM od Gamepires / Devolver Digital

Stormdivers od Housemarque