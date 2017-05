GiftsUwish – srpski startap na Collision konferenciji u Americi

Svi smo se barem jednom u životu našli u nezgodnoj situaciji gde smo otvarali poklon pod budnim okom davaoca koji iščekuje naše oduševljenje, a mi, razočarani poklonom, sve što smo mogli da uzvratimo jeste bilo jedno slabašno “hvala”. Uz odgovarajući račun, postoji mogućnost da se poklon zameni za neki drugi artikl ili da se prosledi nekome drugom, no, zašto bismo se zamarali menjanjem kada zaslužujemo samo one poklone koje poželimo za sebe.

Upravo iz ovih razloga je nastao GiftsUwish – aplikacija za nabavljanje pokona putem crowdfunding-a. Misija ove aplikacije jeste da promeni “pravila igre” kupovine poklona tako što će primaoci isključivo dobijati one poklone koje su poželeli, dok davaoci mogu zajedničkim snagama da prikupe novac za te poklone.

Jednostavna je za upotrebu: korisnik se registruje pomoću Fejsbuk naloga, određuje datum svog posebnog događaja i bira poklon koji želi za tu priliku. Poklon može da bude bilo šta što korisnik želi – od popularih igračaka, preko najmodernijih odevnih predmeta do putovanja iz snova – samo je potrebno navesti šta je poklon i koja mu je cena, a za one bez jasnih ideja, postoji i odabrana selekcija ponuđenih poklona. Zatim, putem društvenih mreža se pozivaju prijatelji da učestvuju u prikupljanju novca za dati poklon. Viziju aplikacije oslikava slogan “nema više neželjenih poklona, nema više bačenih para”.

Ova aplikacija je dostupna korisnicima Android i iOS mobilnog operativnog sistema, a može joj se pristupiti i putem internet pretraživača na računarima. Trenutno je dostupna za korisnike sa teritorije SAD-a, a u planu je i lansiranje za ostatak sveta.

GiftsUwish je startap koji je nastao u inovacionom hub-u Outmagine iz Novog Sada. Suosnivači, Mirko Topalski i Ognjen Vlaškalin, su okupili tim mladih i ambicioznih ljudi koji su posvećeni donošenju inovativnih rešenja u svakodnevnicu. Ideja za ovu aplikaciju je potekla od Topalskog koji je tokom boravka u inostranstvu želeo i dalje da bude prisutan u važnim životnim trenucima svojih prijatelja, ali su visoki troškovi dostave i kompleksna logistika isporuke iz pojedinih zemalja učinile ceo proces poklanjanja dosta komplikovanim. Kako sam kaže: ”Shvatio sam da je najbolji način da se nekome da poklon taj da osoba sama kaže šta želi, a ja samo da pošaljem novac. GiftsUwish čini taj proces mnogo intuitivnijim i zabavnijim.”