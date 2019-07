Heroic – Magic Duel, nova igra iz Nordeusa dostupna od danas na iOS i Android uređajima širom sveta

Nordeus, kreator Top Elevena, najuspešnije mobilne sportske igre na svetu, sa zadovoljstvom predstavlja Heroic – Magic Duel. Ova brza strateška igra, koja je od danas dostupna na iOS i Android mobilnim uređajima širom sveta, ima za cilj da uzdrma konkurenciju i dominira žanrom uz uzbudljive inovacije.

Pogledajte upravo objavljeni trejler za Heroic:

Heroic je kreiran da testira talenat, reflekse i taktičko razmišljanje igrača kroz seriju brzih i oštrih linijskih PvP borbi. Krajnji cilj igrača je da iskoristi specifične prednosti i nadograđuje svakog od pet različitih heroja, kako bi savladao izazove u svakoj od arena i dominirao nad protivnicima. Pre svake bitke igrač mora izabrati dve omiljene magije koje su karakteristične za svakog heroja i napraviti izbor između čak 50 različitih miniona, kako bi kreirao nepobedivu kombinaciju koja odgovara njegovoj strategiji.

“U kreiranje ove igre su mnogi od nas u Nordeusu stvarno uložili sebe i sa nestrpljenjem isčekujemo reakcije igrača na neke od naših inovativnih ideja kada je u pitanju žanr strategije, uključujući intenzivne PvP bitke i jedinstvene, za ovaj tip igre na mobilnim uređajima, boss rejdove, tokom kojih će vam trebati sva veština, vaša i drugara iz gilda, kako bi pobedili”, izjavio je Matthieu Burleraux, izvršni producent Heroica. “Ova uzbudljiva igra nudi bitke koje odlikuje visoka dinamičnost i brzina, sve u tri minuta adrenalina.”

Igrači Heroica moraju biti spremni u svakom trenutku pošto se neprijateljski portali ruše u realnom vremenu i iz tog razloga brze reakcije će biti sve što stoji između ubedljive pobede i brzog poraza. Karakteri u igri i borbene arene su dizajnirane uz mnoštvo detalja, oživljavaljući tako intenzitet bitke i mračnu fantaziju ovog jedinstvenog sveta, dok aktivne animacije bitki uvlače igrače još dublje u borbe. Kreirajte gildove sa prijateljima kako bi trenirali ili učestvovali u uzbuljivim boss rejdovima zajedno zahvaljujući moćnim čudovištima i ultimativnim bitkama koje čine Heroic prvom igrom ovog tipa na moblinim uređajima.

Nordeus će se pobrinuti da se svet Heroica konstantno širi uz globalne i lokalne liderbordove i uzbudljive lajv eventove koji će uključiti dnevne izazove i nagrade. Veliki broj PvE događaja i PvP turnira znači da će uvek biti novih izazova i pobeda.

Samo najbolji i najsuroviji igrači će imati priliku da pobede i postanu Heroic legenda!

Heroic možete odmah i potpuno besplatno preuzeti ovde.