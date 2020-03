U susret Međunarodnom danu žena, kompanija HONOR želi da pozove sve svoje korisnike da se sete ženskih osoba koje su im bila motivacija i koje su im pomogle da postanu bolja verzija sebe. Ne samo 8. marta, već i tokom cele godine, trebalo bi da slavimo važne ženske osobe u našim životima i da im pokažemo koliko nam znače.

Svi smo tokom života imali prilike da sretnemo bar jednu žensku osobu koja nam je pomogla da postanemo bolja, snažnija ili srećnija verzija sebe. Kompanija HONOR poziva sve da proslave Međunarodni dan žena tako što će posvetiti posebnu pažnju važnim ženskim osobama, a jedan od boljih načina da im demonstriraju koliko veliku ulogu su igrale u njihovim životima jeste kroz poklon koji će ih podsetiti na to koliko su snažne i koliko prepreka mogu da savladaju, bile one male ili velike. Svakodnevne uspehe i pobede treba proslavljati i ceniti, a uz HONOR MagicWatch 2 pametni sat uvek će moći da se podsete koliko koraka su napravile do cilja, koliko kilometara su istrčale, koliko uspeha su postigle uz brojne neprospavane noći. I koliko im se zbog toga divimo.

HONOR MagicWatch 2

HONOR MagicWatch 2 pametan sat biće savršena motivacija i podsetnik na to koliko su jake i koliko truda su spremne da ulože u svoj, ali i u tuđi razvoj. Neke od najzanimljivijih opcija na ovom pametnom satu su:

Brojač napravljenih koraka – Zato što 10.000 pređenih koraka na dnevnom nivou nije mala stvar i treba je proslaviti.

– Zato što 10.000 pređenih koraka na dnevnom nivou nije mala stvar i treba je proslaviti. 15 fitnes režima – Često redovno trčimo ili radimo slične treninge, a da ne primetimo koliko smo zapravo napredovali i koliko rezultata je naš trud doneo. Uz parametre kao što su otkucaji srca, potrošene kalorije i drugi, HONOR MagicWatch 2 pametni sat nam u svakom momentu pomaže da pratimo sopstveni napredak.

– Često redovno trčimo ili radimo slične treninge, a da ne primetimo koliko smo zapravo napredovali i koliko rezultata je naš trud doneo. Uz parametre kao što su otkucaji srca, potrošene kalorije i drugi, HONOR MagicWatch 2 pametni sat nam u svakom momentu pomaže da pratimo sopstveni napredak. Praćenje kvaliteta sna – Nekim danima jednostavno nemamo energije da postignemo sve što smo zamislili, u velikoj meri zbog slabog ili nekvalitetnog sna. Uz HONOR MagicWatch 2 pametni sat možete da pratite koliko ste spavali tokom prethodne noći, ali i da dobijete savet kako da unapredite kvalitet sna kako biste imali energije za svakodnevne izazove.

– Nekim danima jednostavno nemamo energije da postignemo sve što smo zamislili, u velikoj meri zbog slabog ili nekvalitetnog sna. Uz HONOR MagicWatch 2 pametni sat možete da pratite koliko ste spavali tokom prethodne noći, ali i da dobijete savet kako da unapredite kvalitet sna kako biste imali energije za svakodnevne izazove. Pozivi i tekstualne notifikacije – Uvek je lepo primiti ili poslati poruku nekome koga volimo i cenimo. Uz opciju primanja tekstualnih obaveštenja i poziva na HONOR MagicWatch 2 pametnom satu, nećete propustiti nijedan bitan poziv i poruku.

– Uvek je lepo primiti ili poslati poruku nekome koga volimo i cenimo. Uz opciju primanja tekstualnih obaveštenja i poziva na HONOR MagicWatch 2 pametnom satu, nećete propustiti nijedan bitan poziv i poruku. Otpornost na vodu do dubine od 50 m – Za sve one koji su u pokretu, više nema potrebe za brigom da li ste skinuli sat pre kontakta sa vodom, budući da je HONOR MagicWatch 2 otporan vodu do 50 m dubine

– Za sve one koji su u pokretu, više nema potrebe za brigom da li ste skinuli sat pre kontakta sa vodom, budući da je HONOR MagicWatch 2 otporan vodu do 50 m dubine Personalizacija – Svi žele da imaju aksesoar koji se savršeno uklapa u njihov životni i modni stil, a na novom HONOR pametnom satu mogu da izaberu neki od 100 različitih dizajna ekrana, ili čak da postave i neku fotografiju člana porodice ili prijatelja.

– Svi žele da imaju aksesoar koji se savršeno uklapa u njihov životni i modni stil, a na novom HONOR pametnom satu mogu da izaberu neki od 100 različitih dizajna ekrana, ili čak da postave i neku fotografiju člana porodice ili prijatelja. Do 14 dana rada – Jedan od značajnih benefita ovog uređaja je kapacitet baterije koja može da radi i do 14 dana na samo jednom punjenju. Ono što je naročito interesantno jeste njena AI tehnologija koja omogućava satu da optimizuje potrošnju u skladu sa svakodnevnim aktivnostima korisnika.