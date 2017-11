HyperX: Tim „proWINCE“ šampion prvog HyperX Cup-a u Beogradu

HyperX®, ogranak kompanije Kingston® Technology Company, Inc., uspešno je održao HyperX Cup, takmičenje u igri Counter-Strike: Global Offensive čije se finale održalo u prostorijama centra Galaktika u TC Delta City, 11. novembra sa početkom u 12h. Od 190 timova koji su se prijavili u onlajn delu takmičenja, u finale su se plasirala dva tima – „proWINCE“ i „viciouss“. U selekciji timova sa prostora čitave bivše Jugoslavije, igrali su se mečevi na dve pobede, a najbolje su se pokazala upravo ova dva tima.

Finalni mečevi su se odigrali u subotu 11. novembra u podne u Galaktici, a oba tima su sa velikim nestrpljenjem i uzbuđenjem čekala mečeve i dala sve od sebe kako bi osvojili vredne HyperX nagrade. U timu „proWince“ igrali su David „SEN1K“ Seničić, Filip „aVN“ Belojica, Nikola „Zer0x“ Stojanović, Kosta „kostinh0“ Anđić i Aleksandar „Impluse“ Stankić, dok su zastave tima „viciouss“ branili Radomir „raw“ Vučinić, Aleksa „axelera“ Srećković, Sener „SENER1“ Mahmuti, Pavle „maden“ Bošković, Borče „boro“ Gorgievski.

Nakon pobede tima „viciouss“ u prvom meču sa rezultatom 16:11, ekipa „proWINCE-a“ se dobrano pripremila za drugi meč pa je tokom njega preokrenula situaciju sa rezultatom 16:11. Ovo izjednačenje stvorilo je dodatno uzbuđenje za treći, odlučujući meč u kome su posle odlučne borbe momci iz „proWINCE-a“ odneli šampionsku pobedu sa rezultatom 16:6.

Nakon pobede ekipe iz tima „proWINCE“, održan je revijalni meč pobedničkog tima protiv tima YouTubera koji su podržali HyperX Cup. Tim „proWINCE“ je odneo pobedu protiv tim predstavnika domaće YT scene koji su sačinjavali Kika, Proka iz PC Axea, Cile sa kanala SrpskiTutorijali, Supreme Nexus i Nexen. Apsolutni šampion prvog HyperX Cupa odneo je pobedu nad YouTuberima sa rezultatom 16:9.

Nakon ovog revijalnog meča, timovima su uručene medalje, a pobednički „proWINCE“ dobio je i HyperX Cup pehar i nagradni HyperX paket periferija: HyperX Cloud Revolver S, premijum hedset sa Dolby Headphone tehnologijom koja omogućava Dolby TM 7.1 Surround Sound, HyperX Alloy Elite Red, mehaničku gejmersku tastaturu sa MX Cherry Red prekidačima i čeličnom konstrukcijom radi izdržljivosti i mnogim drugim pogodnostima za gejmere i HyperX Pulsefire FPS gejmerski miš u paketu sa HyperX Fury S podlogom.