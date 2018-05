IBM predvodi globalnu inicijativu „Call for Code“ čiji je cilj bolja priprema za prirodne nepogode

Kompanija IBM danas je sa partnerima pokrenula globalnu inicijativu pod nazivom Call for Code.

Ova inicijativa predstavlja najveći i najambiciozniji poduhvat do sada kojim se povezuju start-up preduzeća, akademske i poslovne zajednice u cilju zajedničkog rešavanja jednog od gorućih društvenih pitanja našeg vremena: sprečavanje, reagovanje i oporavak od prirodnih nepogoda.

Džini Rometi (Ginni Rometty), predsednica i izvršna direktorka kompanije IBM, prilikom obraćanja na VivaTech konferenciji u Parizu pozvala je tehnološku zajednicu da se uključi u izgradnju bolje budućnosti, ukazujući na posvećenost tehnologije kompanije IBM i ulaganje 30 miliona dolara u narednih pet godina u globalnu inicijativu Call for Code. Cilj ove inicijative je da okupi sve zainteresovane strane kako bi na što bolji način iskoristili podatke, AI (veštačku inteligenciju), blockchain, cloud i IoT (internet stvari) tehnologije radi rešavanja najvećih društvenih izazova.

„U kompaniji IBM koristimo snagu tehnologija kao što su AI, blockchain, IoT i cloud kako bismo se nosili sa najvećim izazovima u poslovanju,“ izjavio je Bob Lord direktor odeljenja za digital u kompaniji IBM. „Sada uz inicijativu Call for Code pozivamo sve zainteresovane strane da nam se pridruže i da počnu koristiti ove vodeće tehnologije kako bi pomogli pojedincima, svojim zajednicama i društvu.“

Kroz Call for Code inicijativu, kompanije IBM i David Clark Cause udružuju snage sa Ujedinjenim nacijama i oslanjaju se na njihov specifičan pristup humanitarnim akcijama. Ova inicijativa takođe uzima u obzir i nove modele pružanja podrške žrtvama nepogoda – koje primenjuje američki Crveni krst – koji su izuzetno značajni posebno kako je 2017. godina zabeležena kao godina sa rekordnim brojem katastrofa uključujući požare, poplave, zemljotrese i oluje.

Kako pristupiti Call for Code inicijativi:

Zainteresovani se mogu registrovati već danas na: Callforcode.org.

Projekte mogu predati pojedinci ili timovi od pet osoba, u periodu od 18. juna do 31. avgusta 2018.

U septembru će biti izabrano 30 polufinalista. Istaknuti žiri, uključujući i neke od najznačajnijih svetskih stručnjaka iz ove oblasti, u konkurenciji od troje finalista izabraće pobedničko rešenje.

Pobednik će biti objavljen u oktobru 2018. godine tokom koncerta i dodele nagrada koju organizuje kompanija David Clark Cause.

Dodatne detalje, raspored događaja i treninga kao i više informacija o inicijativi Call for Code možete pronaći na: http://www.developer.ibm.com/callforcode.