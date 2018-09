Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, izjavila je da država Srbija ima stabilan zakonski i strateški okvir kao odgovor stalnim tehnološkim inovacijama i izazovima.

U uvodnom govoru na panelu „Informaciona bezbednost i privatnost u eri Industrije 4.0“, na međunarodnoj konferenciji KES 2018, Matić je podsetila da je prošle nedelje Vlada Republike Srbije usvojila Akcioni plan Strategije informacione bezbednosti.

Ona je istakla da će usvojene mere zajedno sa zakonskim i podzakonskim rešenjima u oblasti informacione bezbednosti, između ostalog, doprineti i tehničkoj primeni Regulative Evropskog parlamenta o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – GDPR), koja je stupila na snagu 25. maja ove godine.

GDPR će značajno povećati nivo zaštite podataka o ličnosti i individualnu kontrolu pristupa“, rekla je Matić, ističući da uredba važi za Evropsku uniju, ali i za sve kompanije koje nude robu i usluge na teritoriji EU i za sve pravne subjekte koji barataju podacima rezidenta EU.

Državni sekretar je napomenula da su za primenu tehnoloških trendova značajni i Zakon o elektronskom poslovanju, ako i Strategija razvoja novih mreža i nacrt zakona o elektronskim komunikacijama koji je u proceduri usvajanja.

Ona je navela da je jedan od tih trendova i blokčejn tehnologija, i da su Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Srpska akademije nauka i umetnosti započele istraživanje o mogućnostima primene u onlajn turizmu i elektronskoj trgovini.

Na panelu „Informaciona bezbednost i privatnost u eri Industrije 4.0“ na konferenciji KES 2018 (Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems), u hotelu „Metropol“, o ovim temama govorili su i Dejan B. Popović, SANU, Miodrag Mihaljević, Matematički institut SANU i Milan Dobrijević, odsek za razvoj Digitalne agende Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.