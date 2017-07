10. Weekend Media Festival – Jubilarno okupljanje kreativnih dokoličara u Rovinju od 21. do 24. septembra

Grad Rovinj i njegova Stara tvornica duhana ove godine, jubilarni deseti put okupiće hiljade interesenata otvorenih za nova znanja i iskustva iz komunikacijske industrije.

Od 21. do 24. septembra u dvoranama Weekend Media Festivala vodiće se rasprave i prezentovati novi trendovi, ali pre svega stvarati opuštena atmosfera kreativnog dokoličarenja po kojoj rovinjski festival već deset godina odskače iznad svih sličnih okupljanja.

„U vreme kada smo počinjali, deseti rođendan nismo ni sanjali, a kamoli zamišljali kako ćemo ga obeležiti. Ovaj jubilej doživljavamo kao početak jedne nove ere, kao novu epizodu uzbudljive serije koja će trajati još puno sezona. Ne osećamo se deset godina stariji, nego deset godina kreativniji… ”, poručuje Tomo Ricov, direktor Weekend Media Festivala.

Pokrovitelj Weekend Media Festivala svih ovih deset godina je Adris grupa, čiji direktor korporativnih komunikacija Predrag Grubić smatra da je tajna uspeha u koncepciji kreativnog dokoličarenja, ali i u izboru mesta i vremena održavanja festivala.

Predstavljajući predavače i paneliste na desetom Weekendu direktor programa, Nikola Vrdoljak istakao je: „Uvek smo se trudili da informišemo o novim trendovima, ističemo saradnju među kreativcima, ali i u celom društvu. I ove godine otvaramo neke nove teme sa vrlo relevantnim sagovornicima, koje su od velike važnost kako za komunikacijsku industriju, tako i za sve ostale učesnike na tržištu”.

Jedan od panela posvećen je fenomenu kreativnog dokoličarenja i primeni tog koncepta na Weekend Media Festivalu, dok će se drugi baviti sve izraženijim trendom povlačenja američke produkcije iz televizijskog programa na “on demand” televiziju. Rastući uticaj Google-a i Facebook-a na globalnom tržištu oglašavanja biće tema panel rasprave, kao i budućnost transporta i uticaj novih digitalnih platforma poput Ubera. Zanimljiva će svakako biti i rasprava o stanju slobode medija u regionu, uticaju politike i biznisa na medije, na koju će se dobro nadovezati i panel o komunikacijskom aspektu krize Agrokora.

Deo programa jubilarnog Weekenda biće posvećen nordijskim zemljama koje se po mnogo čemu smatraju uzorom razvoja, novih tehnologija, ali i regionalne saradnje.

U okviru 10. Weekend Media Festivala ponovno će se održati regionalna revija BalCannes i dodela nagrada SoMo Borac. Na ovogodišnjem BalCannesu koji se održava šesti put najboljih 25 projekata regiona odabraće najveći žiri do sada. Sastojaće se od 25 predstavnika klijenata, agencija i novinara koji prate struku Prijava radova za BalCannes otvorena je za sve zainteresovane agencije sve do 1. septembra.

Digitalna nagrada SoMo Borac ima dve nove kategorije: SoMo Web u kojoj se nagrađuje najbolja web stranica i SoMo App u kojoj se nagrađuje najbolja mobilna aplikacija. Proširen je i regionalni žiri, a novost je da se prijava naplaćuje – www.somoborac.com.

Muzički program uvek je bio jedan od najjačih aduta Weekend Media Festivala, a ove godine oko 4500 učesnika festivala može očekivati iznenađenja prilagođena ovom velikom jubileju.

Prijave za 10. Weekend Media Festival uveliko su u toku, a broj mesta je ograničen – http://2017.weekendmediafestival.com.