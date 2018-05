11. Weekend Media Festival od 20. do 23. septembra

Niz preslaganja i akvizicija koje su se počele odigravati od poslednjeg Weekend Media Festivala, značajno menjaju izgled medijske scene u celom regionu. Paralelno sa globalnim promenama medijskog tržišta, menja se i regionalna, upravo imamo priliku da svedočimo možda najvećim, koje bi mogle rekonstruisati celo ovdašnje medijsko tržište.

Među spajanjima, saradnjama i preuzimanjima, najviše se ističe niz akvizicija američkog fonda KKR, vlasnika N1 televizije, koji je u Srbiji vlasnik vodećeg kablovskog operatera SBB, N1 televizije, Sport kluba i Granda. U Hrvatskoj bi svom porfoliju uskoro mogao dodati i Novu TV, u BiH i Crnoj Gori radi na preuzimanju Pinka, a u Sloveniji Pop TV-a.

Kupovinom televizija širom regiona, KKR dubinski menja TV scenu, ali snažno utiče i na ostale medije, tržište telekomunikacije, nezavisne produkcije, kablovske operatere, pa možda čak i na politiku. Iako je verovatno najznačajniji akter promena, KKR nije i jedini. Ne treba zaboraviti ni velike promene u vlasničkim strukturama najvećih domaćih medijskih kuća koje su presložile tržište štampe.

– Ove godine smo imali priliku da pratimo značajne medijske akvizicije, kao i nove saradnje koje snažno utiču na tržište u regionu. Do Weekenda očekujemo još zanimljivih događanja koja ćemo onda moći da raspravimo i analiziramo, kazao je Nikola Vrdoljak, direktor programa.

Na panelu ‘Restrukturiranje medijskog tržišta’ Weekend Media Festival će okupiti ključne ljude iz regiona kako bi nam objasnili i približili šta se i zašto događa u preslaganju medijske scene, šta to znači za potrošače i daljnji razvoj medija.

Najveći regionalni komunikacijski festival ove se godine održava od 20. do 23. septembra, kao i uvek u bivšoj fabrici duvana u Rovinju. Partneri festivala ove su godine Francuska i Nemačka, a jedan od mnogobrojnih gostiju biće i Kristian Novak, trenutno najveća zvezda hrvatske književnosti. Svi koji se bave marketingom svoje radove mogu da prijave na sedmi po redu BalCannes, a najbolje digitalne radove u regionu predstaviće najvažnija digitalna nagrada, SoMo Borac.

