12. Weekend Media Festival od 19. – 22. septembra

Kada je pravi trenutak da detetu damo mobilni telefon, koliko dugo bi se trebalo igrati na PlayStation -u, gledati Netflix, “skrolovati” po Fejsu? Svi imaju mobilne telefone i Snapchat, šta ako samo ja detetu zabranim? Ove i slične dileme muče roditelje u celom svetu.

Stručnjak za ovu temu je dr Ranko Rajović koji će na 12. Weekend Media Festivalu održati predavanje “Deca i digitalno doba: Kako igrom razvijati detetov IQ” i savetovaće kako da se bavimo decom u digitalnom dobu.

Dr Rajović je specijalista interne medicine, magistrirao je i doktorirao na područjima neuroendokrinologije i sportskih nauka. Dugogodišnji je UNICEF-ov saradnik na projektu ranog podsticanja intelektualnog razvoja dece, predavač je na Pedagoškom fakultetu u Kopru. Jedan je od autoriteta na ovim prostorima kada govorimo o vaspitanju i obrazovanju. Istraživanja koja je sproveo pokazala su da su deca danas slabija u odnosu na decu pre 10 godina u četiri područja: motorika, matematika-logika, rečnik i opšte znanje. Na Weekendu će objasniti kako roditelji i učitelji kroz igru deci mogu pomoći da dosegnu svoj maksimum i pametno se služe tehnologijom.

Kad je reč o zasićenosti tehnologijom, ni odrasli se ne nalaze u puno boljoj situaciji. Ekrani su non stop uz nas i sve smo svesniji koliko nas zapravo opterećuju. Medijsko i tehnološko doba nudi toliko mogućnosti, ali i potencijalnih problema, ako ga ne znamo kvalitetno konzumirati. Kako preživeti vikend bez mobilnog telefona, organizovati nedigitalni život i napraviti digitalni detox, govorićemo na panelu “Digitalni Wellbeing”.

Pripreme za 12. Weekend Media Festival, koji se održava od 19– 22. septembra, u punom su jeku. Ove godine novost je Weekend paket koji omogućava rezervaciju smeštaja & kotizaciju. Svi marketinški stručnjaci svoje radove mogu prijaviti na osmi po redu BalCannes, a najbolje digitalne radove predstaviće najvažnija regionalna digitalna nagrada – SoMo Borac.

Osim po provokativnim i konstruktivnim raspravama o trendovima u medijskoj industriji, najveći regionalni festival komunikacija poznat je i kao mesto najbolje zabave. Ove godine donosi precizno osmišljen muzički program u duhu Woodstock-a, iz vremena kad je muzika postala umetnost i sredstvo otpora. Vidimo se, kao i svake godine, u staroj fabrici duvana u Rovinju.