14. Sajam poslova i praksi u Beogradu – JobFair18

Sajam poslova i stručnih praksi za studente i diplomce tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta „JobFair18 — Kreiraj svoju budućnost!” održaće se 5. i 6. novembra 2018. godine u Zgradi tehničkih fakulteta u Beogradu. Organizatori Sajma su dve studentske, apolitične i neprofitne organizacije Istek — Lokalni komitet Beograd i BEST — Lokalna grupa Beograd koje će predstaviti posetiocima mogućnost zaposlenja i razvoja profesionalnih karijera, pružajući im šansu da stečeno znanje primene u nekoj od kompanija koje uspešno posluju u Srbiji.

Sa ciljem da pomognu svojim kolegama, studenti volonteri, četrnaestu godinu zaredom rade na ostvarivanju vizije Sajma — smanjenje nezaposlenosti među mladima i sprečavanje „odliva mozgova”, sa kojima se pretežno susrećemo u oblasti tehničkih nauka u našoj zemlji. „JobFair” godinama unazad predstavlja vezu između obrazovnog sistema naše države, kompanija kao poslodavaca i studenata.

Sajam posetiocima, pored karijernog napretka, takođe pruža i priliku za lični i profesionalni razvoj kroz učešće u mnogim propratnim sadržajima „JobFair”-a.

Studenti i diplomci će imati šansu da se kroz direktan kontakt upoznaju sa kompanijama iz tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih oblasti i time steknu uvid u trenutnu potražnju tržišta kao i koja su to znanja i veštine najpotrebnije kako bi se došlo do zaposlenja. Posetioci će imati priliku da besplatno prisustvuju panel diskusijama i tribinama na aktuelne teme koje će držati stručnjaci i predstavnici kompanija, učestvuju u razgovoru za posao i seminaru profesionalnih veština „LevelUp — Podigni nivo svojih veština”. Takođe imaće priliku da učestvuju u radionici „Case Study” u kojoj će učesnici rešavati problem dat od strane kompanije u realnom vremenu.

Neke od kompanija koje će se studentima i diplomcima pružiti priliku za zaposlenje su Microsoft Development Center Serbia, RT-RK, HDL Design House, EMS, Elsys i Avisto, Vip, Asseco, FishingBooker i mnoge druge.

Organizatori se trude da iz godine u godinu jačaju nacionalni karakter Sajma, jer je interesovanje studenata za „JobFair” širom zemlje sve veće. Sajam ima punu podršku Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu.

Za više informacija možete posetiti stranicu Sajma www.jobfair.rs ili zvaničnu Facebook stranicu www.facebook.com/jobfairrs.