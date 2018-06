15. akademski seminar “Make tech alliance with Data Science”

BEST međunarodni akademski seminari se organizuju širom Evrope, a za cilj imaju unapređenje studenata iz oblasti tehnologije i inženjerstva. Udruženje studenata tehnike Evrope – BEST Beograd organizuje ovakav međunarodni seminar od 12. do 21. jula. već 15. put zaredom a ove godine posetiće ga studenti iz 13 evropskih zemalja.

Naziv ovogodišnjeg akademskog seminara je “Make tech alliance with Data Science”. Cilj predavanja će biti da učesnici nauče šta je Data Science, gde se sve može primeniti, kako izgleda posao Data Scientist-a kao i kako izgleda biznis aspekt ovog zanimanja.

Na osnovu stečenog znanja, polaznici kursa će kao završni ispit raditi studiju slučaja koji bi predstavljao realan problem sa kojim se kompanije susreću i koji bi obuhvatao sve oblasti obrađene na predavanjima. Ovo je odlična prilika da polaznici kursa pokažu svoju kreativnost i stečeno znanje tokom seminara.

Cilj seminara je između ostalog i da se proširi svest o ovom novom zanimanju koje će u skorijoj budućnosti biti jedno od najzastupljenijih i najtraženijih zanimanja. Ono što je novitet ove godine jeste to što će jedan dan biti posvećen Data Science-u i biće otvorenog tipa za sve studente koji imaju želju da unaprede svoje osnove o Data Science-u. Na ovaj način, inostrani studenti će imati priliku da upoznaju srpsku istoriju, kulturu i znamenitosti. Pored obaveznog akademskog dela, studenti će imati priliku da steknu nova poznanstva.

“Svake godine BEST teži da što više studenata iz cele Evrope dobije priliku da iskusi kulture drugih zemalja i da pritom nauče nešto više o temama koje ih interesuju. Pet vrednosti koje se organizacija trudi da implementira u sve aspekte svog rada (fleksibilnost, prijateljstvo, zabava, napredak i učenje) su ono što pomaže u dostizanju ovog cilja.” – kaže Milica Nešković, glavni organizator seminara. BEST (Board of European Students of Technology) je međunarodna, studentska, neprofitna, apolitična, nevladina organizacija koja studentima tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta pruža komplementarno obrazovanje, razvoj potencijala i podršku u započinjanju karijere u struci.

Ova organizacija tokom 29 godina postojanja uspešno povezuje studente, kompanije i univerzitete unapređujući i produbljujući studentske kapacitete i potencijale.