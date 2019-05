ADATA najavljuje ADATA Day

ADATA® Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, NAND fleš proizvoda i dodatne opreme za mobilne uređaje sa zadovoljstvom najavljuje online kampanju ADATA Day kojom će proslaviti svoj 18. rođendan. Aktivnosti u okviru kampanje ADATA Day počele su 4. maja i trajaće do početka juna.

„Sa velikim oduševljenjem pokrenuli smo ADATA Day koji slavi naše nasleđe i potvrđuje naše stremljenje ka budućnosti,” rekao je predsednik i glavni izvršni direktor kompanije ADATA, Simon Chen. „Ova kampanja naglašava našu pomoć korisnicima da prigrle i sačuvaju svoja najlepša sećanja, ali isto tako pruža pogled unapred, prema budućnosti stvorenoj kroz inovacije.”

ADATA Day – aktivacija „To the Future”

ADATA Day počeo je 4. maja i trajaće do 3. juna. Putem web-stranica kreiranih za ovu kampanju – https://itfcampaign.adata.com/ korisnici će kreirati poruku za budućnost. Ona će na odabrani datum tokom 2019. godine biti elektronski dostavljena primaocima koje korisnici sami odaberu. Svi koji pošalju ovakvu poruku biće u prilici da osvoje brojne proizvode. Veći broj poruka sa sobom donosi i veće šanse. U ovoj aktivaciji mogu učestvovati korisnici iz 50 zemalja, uključujući Srbiju.

Prilikom posete stranici https://itfcampaign.adata.com/ potrebno je iz menija u donjem desnom uglu odabrati engleski jezik.

18 godina inovacija i rasta

ADATA je osnovana 2001. godine, kada je zapošljavala svega 20 ljudi. Od početka smo bili mala kompanija, ali s velikim snovima. Danas imamo više od 1400 zaposlenih širom sveta, vlasnici smo više od 500 patenata i među vodećim smo svetskim proizvođačima DRAM modula i vlastitih SSD modula.