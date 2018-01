BEST Beograd – EBEC Challenge

U sklopu ovog događaja, održaće se i EBEC Challenge Belgrade, lokalna runda Evropskog BEST inženjerskog takmičenja, koje se odvija na lokalnom i regionalnom nivou. Ovo takmičenje namenjeno je studentima tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta koji žele da u dve kategorije takmičenja Timski dizajn i Studija slučaja, stave na test svoje znanje i ideje.

Zainteresovani će se oprobati u dva različita tipa inženjerskih problema – projektovanju i konstruisanju prototipa uređaja zadate namene ili u rešavanju poslovnog problema korišćenjem znanja iz oblasti inženjerstva i menadžmenta. Regionalna runda takmičenja održaće se u Nišu, i njen zadatak biće povezan sa zadacima ostalih regionalnih rundi takmičenja, i usmeren ka rešavanju evropskog inženjerskog problema.

“Beogradski dani inženjera – EBEC Challenge je izazov ne samo za takmičare, koji se učešćem pripremaju i razvijaju svoje kapacitete za dalji rad, već i za nas kao organizatore. Već jedanaest godina, težimo da svake naredne damo što veći doprinos neformalnom obrazovanju mladih inženjera” – kaže Petar Stevanović, glavni organizator projekta.

Pored lokalne runde EBEC Challenge takmičenja, na danima projekta biće održane i radionice za usavršavanje ličnih veština i Sajam nauke, a učesnici će imati priliku i da stupe u kontakt sa predstavnicima kompanija. Cilj Beogradskih dana inženjera je da studentima pruže šansu i motivaciju da naprave prve korake u svetu inženjerskih problema, i kroz rešavanje zadataka razviju njihov timski duh, kreativnost i fleksibilnost.

Prijave za učešće na Beogradskim danima inženjera se otvaraju 16. februara. Više informacija o projektu možete naći na stranici ebec.best.rs.