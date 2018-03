[BEST Beograd] Intenzivno programersko takmicenje CodeBeyond

Udruženje studenata tehnike Evrope – BEST Beograd organizuje CodeBeyond, intenzivno programersko takmičenje koje će takmičarima pružiti nova iskustva iz oblasti informacionih tehnologija. Učesnici takmičenja biće u mogućnosti da kroz rešavanje realnog programerskog problema, uz podršku mentora sa programerskim iskustvom, iskažu svoju kreativnost i inovativnost stvarajući konkurentno softversko rešenje.

Takmičarski izazov sastoji se iz rešavanja jednog glavnog i dva dodatna zadatka, koji će biti dodeljeni na dan otvaranja samog takmičenja. Takmičenje će se odvijati tako što će učesnici raditi na rešavanju ovog problema dva dana od kuće i jedan dan u prostoriji samog takmičenja gde će uz podršku svojih mentora, koji će im biti uvek dostupni, raditi na rešavanju realnih programerskih problema. U toku svečanog otvaranja biće održane interaktivne tribine o programiranju koje će znanje takmičara povećati za još jedan korak.

“Intenzivno programersko takmičenje kao što je CodeBeyond omogućava našim mladim IT stručnjacima da pokažu svoje umeće, snalažljivost, timski duh, entuzijazam i tako pokušaju da poboljšaju stvaran svet i reše konkretne probleme. Ta direktna povezanost izmedju virtuelnog i stvarnog je zapravo i najveća vrlina ovog takmičenja” rekla je Dragana Šindić glavni organizator.

Za takmičenje koje će se održati od 13 – 17. aprila 2018. godine, biće odabrano 6 do 7 timova koji će se sastojati od 3 do 4 člana, kao i pojedinci od kojih će biti naknadno sastavljeni timovi. Svečano otvaranje, kao i dan za rad sa mentorima, biće održano u prostorijama ICT HUB-a koji je podržao ovaj projekat.

Prijave će biti otvorene 16. marta putem forme na sajtu www.code.best.rs.

Udruženje studenata tehnike Evrope – BEST Beograd je nevladina, neprofitna i nestranačka studentska organizacija. BEST (eng. Board of European Students of Technology) okuplja studente inženjerskih usmerenja na 96 univerziteta u 33 zemlje Evrope. BEST Beograd je kroz svoje aktivnosti omogućio da više od 1500 studenata Univerziteta u Beogradu poseti edukativne i kulturne programe širom Evrope, kao i da više od 2000 evropskih studenata upozna Beograd.