BEST design WEEK – Sedmi put, dizajn je svuda!

Od 27. maja do 3. juna Udruženje studenata tehnike Evrope BEST Beograd organizuje sedmi po redu besplatni seminar dizajna i brendiranja – BEST design WEEK.

Seminar se održava na Fakultetu organizacionih nauka, sa namerom da kreativnim studentima tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta omogući savladavanje i usavršavanje principa dizajna i brendiranja.

Studenti će tokom sedam dana imati priliku da steknu praktično iskustvo u dizajniranju kroz interaktivan rad sa predavačima na zadatu temu.

“BEST design WEEK je kroz veliku dozu upornosti i snove jedne osobe, omogućio dodatno obrazovanje studentima tehnike na polju grafičkog dizajna. Sami snovi su se kao plamen brzo raširili i na druge mlade ljude, koji su uvideli njegov potencijal i doneli sa sobom neverovatnu inspiraciju. Danas je to događaj koji okuplja studente inženjere, koji ima različite nivoe dizajna, i koji za svakog ima nešto korisno. Zauvek ponosna na sve snove i upornosti koji su učinili da jedan san postane još lepša java.” kaže Marija Gogić, osnivač BEST design WEEK-a.

U sklopu projekta, biće održan ciklus predavanja o aktuelnim temama u svetu dizajna Design Insight koji će, ne samo učesnicima seminara, već svim zainteresovanim studentima omogućiti da se upoznaju sa osnovama dizajna.

Na radionici Design Basic polaznici će naučiti kako da realizuju svoje ideje koristeći Adobe Photoshop i Adobe Illustrator. Radionica Design Advanced namenjena je onima koji žele da uče o 3D modelovanju, i već poseduju iskustvo u radu sa programima poput 3Ds max-a. Na radionici Web Design polaznici će biti podeljeni u parove, dizajner i programer, i imaće zadatak da osmisle, dizajniraju i naprave funkcionalan veb-sajt.

Radionice Design Basic i Design Advanced traju ukupno 20 sati, a radionica Web Design 23 sata.

Sve radionice su besplatne, a po završetku seminara, učesnici će dobiti sertifikat o učešću.

Projekat su podržali Grad Beograd i Univerzitet u Beogradu.

Prijavite se do 16. maja na www.best.rs/bdw