BEST međunarodni akademski seminar – “You are what you eat”

BEST (Board of European Students of Technology) je neprofitna, apolitična i nevladina organizacija studenata tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta, koja od 1989. omogućava komunikaciju, saradnju i razmenu studenata iz cele Evrope. Naš cilj je da omogućimo komunikaciju između studenata, kompanija i Univerziteta, kako bi se studentima pružila mogućnost da unaprede svoje organizacione sposobnosti, usavrše timski i individualni rad i stupe u kontakt sa naučnim institucijama i vodećim kompanijama iz različitih oblasti.

Udruženje studenata tehnike Evrope – Beograd, organizuje 16. međunarodni akademski seminar koji će se održati od 11. do 20. jula u oblasti Food Science-a. BEST akademski seminari se održavaju svake godine u 97 gradova širom Evrope. Cilj ovih projekata je unapređivanje znanja studenata o savremenim temama u okviru tehničko – tehnoloških i prirodno – matematičkih nauka, kao i oblasti poslovnih veština. Učesnici ovogodišnjeg seminara biće 22 studenta iz 16 evropskih zemalja.

Na ovogodišnjem seminaru koji nosi naziv ‘’You are what you eat’’, učesnici će imati priliku da se teorijski i praktično upoznaju sa osnovama nauke o hrani, dobiju pregled o industrijskom i tradicionalnom procesu proizvodnje, kontroli kvaliteta hrane, kao i da se upoznaju sa aktuelnostima i inovacijama u oblasti prehrambene tehnologije. Suočiće se i sa praktičnim zadacima kroz studije slučaja i steći će uvid u rad u ovoj oblasti kroz posetu kompaniji.

Na ovaj način, inostrani studenti će imati priliku da upoznaju srpsku istoriju, kulturu i znamenitosti naše zemlje, a pored obaveznog akademskog dela steći će i nova poznanstva.

“BEST se kroz organizaciju međunarodnih akademskih seminara trudi da studentima širom Evrope omogući da na zanimljiv način steknu znanja iz različitih oblasti, putuju, upoznaju različite kulture i prijatelje iz cele Evrope. Ovo je sjajna prilika da studenti nadograde znanja koja stiču na fakultetu, ili da čuju nešto više o ostalim oblastima kroz implementaciju pet vrednosti naše organizacije – fleksibilnost, zabava, prijateljstvo, učenje i napredak“, kaže Sofija Milošević, glavni organizator ovogodišnjeg seminara.

Za više informacija o seminaru posetite sajt projekta www.course.best.rs, kao i zvaničnu internet stranicu Udruženja www.BEST.rs