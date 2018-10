Biznis danom zavrsena Sinergija 18

Sinergija 18, najznačajnija regionalna konferencija posvećena informacionim tehnologijama i biznisu, završava se tradicionalnim Biznis danom i panelom na temu “Da li smo spremni za digitalni proboj?“. Panelu je prethodilo obraćanje počasnih gostiju konferencije, Nj.E. Kajla Skata (Kyle Scott), ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji i Tatjane Matić, državnog sekretara u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

Zanimljiva panel diskusija je postavila pitanje – kakva je to idealna digitalna Srbija u mislima onih koji treba da je stvore, zašto je sada pravo vreme za proboj i kako taj proboj treba izvršiti? Sa ciljem unapređenja dijaloga među ključnim donosiocima odluka koji utiču na stvaranje modernog privrednog ambijenta u Srbiji, panel je skrenuo pažnju na potrebu da se deluje brzo i da se nalazimo u ključnom trenutku u kojem zajedno moramo da kreiramo digitalnu budućnost našeg društva.

Učesnici panela bili su: Milan Dobrijević, načelnik Odeljenja za razvoj digitalne agende Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Doc. dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu, Milan Simić, CIO, Telekom Srbija, Nikola Božinović, potpredsednik i generalni direktor Sektora za desktop servise, Nutanix i Željko Vujinović, direktor kompanije Microsoft u Srbiji.

„Unapređenje digitalizacije svih sfera života u Srbiji je proces, a ne cilj koji kratkoročno treba ispuniti, i zato je bitno da pristup digitalizaciji bude efikasan i odlučan. Veoma bih voleo da na sledećoj Sinergiji imamo primere tog procesa, o kojima ćemo govoriti kao o dobroj praksi za nastavak progresa“, rekao je Željko Vujinović, direktor kompanije Microsoft u Srbiji.

Nikola Božinović, osnivač kompanije Frame, i sada potpredsednik i generalni direktor Sektora za desktop servise, u Nutanixu, osvrnuo se na ogroman potencijal za digitalizaciju u Srbiji. Istakao je da veruje da ne postoji ni jedan razlog da „digitalni proboj“ ne zahvati i Srbiju i njene građane.

Strateški partner konferencije, Kancelarija za informacione tehnologije i eUpravu Vlade Republike Srbije, predstavila je rezultate reforme javne uprave kroz razvoj infrastrukture elektronske uprave i nove usluge koje su na raspolaganju građanima, privredi i državi. Predstavnik Ministarstva pravde, Mario Maletić, govorio je o digitalnoj transformaciji procesa u pravosuđu i predstavio projekat eSUD koji omogućava elektronsko vođenje sudskih postupaka u Srbiji.

Inspirativno predavanje o tome kako veštačka inteligencija menja poslovanje, održao je renomirani stručnjak Ramšanker Krišnan, rukovodilac sektora za Data & AI, za region Evrope, Bliskog istoka i Afrike, u Microsoftu. On je istakao da postoji jasan dokaz da su podaci strateška imovina i da samo oni koji imaju zreliju “kulturu podataka” mogu proizvesti vrhunske rezultate.

O regionalnoj perspektivi govorila je Anke Den Ouden, generalna direktorka Microsofta za region Multi Country. Ona je napomenula da manja tržišta predstavljaju veći potencijal za razvoj rešenja na bazi veštačke inteligencije i da su podaci ono što je suština veštačke inteligencije.

Nj. E. gospodin Skat je istakao da već 18 godina, Microsoft u Srbiji kroz Sinergiju povezuje tehnološke inovacije i biznis, i da danas više nego ikad pre tehnologije brišu granice među zemljama i ljudima. On je dodao da su oni koji su sanjali snove u Srbiji već promenili svet, i da veruje da postoje ljudi koji i danas to mogu da učine, jer Srbija u 21. veku postaje globalni pionir u digitalnom svetu.

Tatjana Matić je istakla da je digitalna politika Vlade Republike Srbije definisana kao prioritetna, sa fokusom na razvoj digitalne ekonomije, ali da na prvom mestu svakako ostaju građani. Ona je dodala da je najveći izazov da se što više građana uključi u digitalno okruženje, jer je trenutno ta zastupljenost tek nešto preko 60 odsto.

Sinergija je uz 100 predavača i govornika ove godine zabeležila i nove rekorde. Uz bezmalo 1000 prisutnih na 2 tehnička dana, više od 400 učesnika na Biznis danu, 30 partnera, sponzora i izlagača koji ne dolaze samo iz IT industrije, 12 medijskih partnera, i na žurci sa 750 gostiju – postala punoletna.