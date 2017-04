Bubble Cup 10 – otvorene prijave za jubilarno medjunarodno takmicenje u programiranju za srednjoskolce i studente

Ciljevi timskog takmičenja u programiranju i rešavanju algoritamskih zadataka „Bubble Cup“ su promocija programiranja među mladima, okupljanje talentovanih mladih programera iz zemlje i regiona, i popularizovanje timskog rada. Više od 3000 studenata i srednjoškolaca učestvovalo je od 2008. godine u ovom takmičenju, koje je pokrenuo Microsoft razvojni centar u Srbiji.

Bubble Cup takmičenje ima više faza:

Prva online runda održava se od 1. do 25. aprila 2017. godine Druga online runda traje od 1. do 25. maja 2017. godine Finale će biti organizovano u Beogradu, u septembru 2017. godine

Za Bubble Cup 10 se možete prijaviti na internet portalu www.bubblecup.org od 25. marta do 25. aprila 2017. godine, kada se završava prva online runda takmičenja.

U finale će se plasirati timovi studenata i srednjoškolaca, koji u dve online runde reše određeni broj zadataka, prema jasno definisanim kriterijumima. Finale Bubble Cup takmičenja biće održano u septembru u Beogradu.

Svim studentskim timovima koji se plasiraju u finale Bubble Cup-a biće omogućeno da apliciraju za podršku prilikom odlaska na prestižno međunarodno ACM (Association for Computing Machinery Inc) takmičenje iz programiranja. Bubble Cup predstavlja odličnu pripremu za ACM, jer se svojim formatom gotovo u potpunosti poklapa sa pravilima tog takmičenja.