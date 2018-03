Bubble Cup 11 – otvorene prijave za međunarodno takmičenje u programiranju

Microsoft razvojni centar u Srbiji poziva sve zainteresovane studente i srednjoškolce da se prijave na međunarodno takmičenje u programiranju – Bubble Cup 11 – u periodu od od 26. marta do 28. aprila 2018.

„Bubble Cup“ je timsko takmičenje u programiranju i rešavanju algoritamskih zadataka, osmišljeno još 2008. godine od strane Razvojnog centra kompanije Microsoft u Srbiji. Cilj ovog takmičenja je popularizacija programiranja među mladima, privlačenje talentovanih mladih programera iz zemlje i regiona, i promovisanje timskog rada.

Bubble Cup takmičenje ima nekoliko faza – dve kvalifikacione online runde i finale.

Prva online runda održava se od 1. do 25. aprila 2018. godine Druga online runda traje od 1. do 25. maja 2018. godine Finale će biti organizovano u Beogradu, u septembru 2018. godine

Za Bubble Cup 11 studentski i srednjoškolski timovi se mogu prijaviti na internet portalu www.bubblecup.org od 26. marta do 28. aprila 2018. godine, odnosno 48 sati pre početka druge kvalifikacione runde.

Novina u ovogodišnjem takmičenju je uvođenje dve divizije tokom kvalifikacionih rundi. Premier Liga je divizija otvorena za studente i srednjoškolce koji ispune kriterijume učešća. Divizija Rising Stars je otvorena isključivo za timove srednjoškolaca iz Srbije, kako bi se popularizovalo programiranje u srednjim školama u Srbiji. Inicijativa za uvođenje zasebne divizije takmičenja posvećene samo srednjoškolcima iz Srbije naišla je na podršku velikog broja škola i nastavnika širom Srbije tokom predstavljanja novog formata takmičenja početkom marta.

U finale takmičenja će se plasirati timovi studenata i srednjoškolaca, koji u dve online runde reše određeni broj zadataka, prema jasno definisanim kriterijumima. Finale Bubble Cup takmičenja biće održano u septembru u Beogradu.

Svi studentski timovi koji se plasiraju u finale Bubble Cup-a kvalifikuju se da apliciraju za podršku Microsoft razvojnog centra u Srbiji prilikom odlaska na prestižno međunarodno ACM takmičenje iz programiranja (Association for Computing Machinery Inc). Bubble Cup predstavlja odličnu pripremu za ACM, jer se svojim formatom gotovo u potpunosti poklapa sa pravilima tog takmičenja.