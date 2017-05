Centar za promociju nauke na Mikser festivalu

CPN će na ovogodišnjem Mikser festivalu, od 25. do 28. maja, predstaviti neke od svojih sadržaja i doprineti aktuelnim debatama o obrazovanju

CPN će u okviru festivala predstaviti neke od svojih naučnopopularnih sadržaja: posetioci će biti u prilici da pogledaju izložbu Spektri, da se upoznaju sa naučnopopularnim časopisom Elementi i izdanjima Centra „Odravnjivanje“ i „Doktorati u prozi“, a predstavnici Centra priključiće se i debati o edukaciji u pokretu.

Izložba Spektri posvećena je svetlosti – onoj koju vidimo, ali i onoj koju ne vidimo golim okom, ali nas svakodnevno okružuje u vidu elektromagnetnih talasa. Posetioci imaju priliku da kroz Spektre sami isprobaju raznovrsne efekte elektromagnetnih talasa i pročitaju zanimljive priče o svetlosti. Izložba će biti otvorena za posetioce tokom čitavog festivala u Design zoni.

Prvoga dana festivala, u četvrtak, 25. maja, u 17 časova, tim produkcije CPN-a predstaviće poslednji broj časopisa Elementi, koji se bavi temom ostavštine ljudskog roda u slučaju apokalipse. Temat novih Elemenata pod naslovom „Zadužbina“ predstavlja dvadeset četiri priče o ključnim otkrićima i pronalascima u ljudskoj istoriji, koje je napisalo čak 20 različitih autora. Na promociji Elemenata govoriće Slobodan Bubnjević, glavni i odgovorni urednik časopisa, kao i pomoćnici urednika Jovana Nikolić, Nikola Zdravković i Ivana Horvat.

U nedelju, 28. maja, u 16 časova, na Mikseru će biti predstavljen prvi doktorat u stripu, „Odravnjivanje“ Nika Suzenisa. Ovo izdanje Centra koristi modernu formu stripa, jedinstvenu po kombinovanju vizuelnog i tekstualnog pristupa, kako bi pokazao da su slika i reč nesamerljivi partneri u kreiranju i prenošenju značenja.

Ivan Umeljić i Nikola Zdravković iz CPN-a predstaviće ovom prilikom i knjigu „Doktorati u prozi: ilustrovane priče“, izdanje koje čine originalni eseji i ilustracije inspirisani temama 11 doktorata odbranjenih u Srbiji u poslednjih pet godina, kako iz prirodnih, tako i iz društvenih i humanističkih nauka. Pored dvojice autora, u izradi knjige je učestvovalo 11 ilustratora iz pet zemalja, kao i 11 autora doktorata.

Dobrivoje Lale Erić, rukovodilac Sektora za međunarodnu saradnju, učestvovaće u debati Edukacija u pokretu, koja se održava u nedelju, 28. maja, u 17 časova. Cilj ove debate je da se predstave primeri dobre prakse u kategoriji neformalnog obrazovanja, uz iskustvo rada sa socijalno osetljivim grupama. Razgovor će pokušati da osvetli i mogućnosti koje nudi razvoj tehnologije i aplikacija u obrazovanju dece i odraslih koji nemaju dostupnost kontinuiranom obrazovanju.

Inače, tokom četiri dana trajanja, festival Mikser ugostiće veliki broj značajnih imena iz oblasti arhitekture i dizajna, urbanog razvoja i planiranja, stručnjake novih tehonologija, angažovane umetnike i muzičare iz regiona i sveta, kao i mlade kreativce iz oblasti gejminga, vizuelnih efekata i virtuelne realnosti.