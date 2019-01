Centralni IT događaj u zemlji — Znam da možemo

Centralni godišnji IT događaj u Srbiji pod nazivom “Znam da možemo” održaće se u Domu omladine Beograda u subotu, 26. januara od 12.00 časova. “Znam da možemo” je konferencija koja će okupiti nekoliko stotina predstavnika najzdravije privredne grane u zemlji i biće prilika da podvučemo crtu i predstavimo rezultate domaće IT industrije iz prethodne godine, ali i da najavimo sledeće velike projekte koji nas očekuju.

Na događaju ćemo premijerno predstaviti ekskluzivne podatke o srpskoj IT industriji, uključujući i broj i visinu investicija koje su uzele domaće startap kompanije, poslovni uspeh cele industrije, razvoj poslovne klime i kretanja na tržištu rada kao i razvoj obrazovanja u sferi informacionih tehnologija. Većina ovih podataka će premijerno biti predstavljena upravo na ovom događaju.

Pored toga, “Znam da možemo” je rezervisan i za ekskluzivne najave novih projekata, a ove godine ćemo premijerno predstaviti i jednu od najambicioznijih inicijativa u srpskom IT-u za koju verujemo da će obeležiti dalji razvoj domaće industrije u godinama koje dolaze.

Budući da je IT najzdravija privredna grana u zemlji sa izvozom koji se krajem 2018. približio milijardi evra, verujemo da će podaci koje ćemo predstaviti biti vredni za vas i vašu publiku. Stoga vas pozivamo da ispratite događaj i da nam se pridružite ove subote, 26. januara od 12 časova u Domu omladine Beograda.