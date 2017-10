Četvrta industrijska revolucija i proširena realnost na Sinergiji 17

U susret Sinergiji 17, kompanija Microsoft najavljuje brojne novitete u programu i sadržaju konferencije, ekskluzivna predavanja koja će se prvi put čuti u Beogradu i najaktuelnije teme koje će učesnike provesti kroz brojne aspekte četvrte industrijske revolucije – izbliza.

Tehnički dani konferencije koji se održavaju 25. i 26. oktobra, donose nikada veći broj potpuno novih tema i predavača. Sinergiju 17 otvoriće na Keynote sesiji Željko Vujinović, direktor Microsofta za Srbiju i Crnu Goru i Dragan Tomić, direktor Microsoft Razvojnog centra u Srbiji. Preko 70 sesija i izlaganja tokom prva dva dana baviće se temama iz oblasti: Business Solutions, Modern Business, Data Platform & Business Intelligence, Developer Platform, Tools & DevOps, Internet of Things, Security & Identity, User eXperience, Mixed Reality & Games, Web & Cloud Apps, i mnogih drugih

Centralno predavanje Biznis dana, pod nazivom „Epic Shift“, održaće proslavljeni IT stručnjak i autor nagrađivanih knjiga – James Whittaker, u svojoj prvoj poseti Beogradu. Kroz dinamičnu sesiju, James će sa posetiocima Sinergije podeliti svoju viziju o digitalnoj budućnosti.

Posetioci Biznis dana imaće priliku da prisustvuju Sinergija panel diskusiji koja već tradicionalno okuplja najrelevantnije sagovornike iz državnih institucija i najuspešnijih kompanija u Srbiji i regionu. Ove godine panel na temu na Četvrte industrijske revolucije moderiraće Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije.

Jedan od najzanimljivijih događaja i kuriozitet ovog dana biće i demonstracija proširene realnosti, kao primera promena koje donosi četvrta industrijska revolucija. Publika Sinergije imaće priliku da se kroz svet holograma uveri koliko tehnološka revolucija menja način življenja, učenja, poslovanja i formiranja odnosa u društvu.

Poseban fokus ove godine zaslužuju i predavanja koja se odnose na Modern Business. Inovacije o kojima će se govoriti definišu budućnost poslovanja i najpraktičnije prikazuju suštinu četvrte industrijske revolucije. Kriptovalute, blockchain tehnologije, beacon tehnologije i cloud rešenja u svakodnevnoj primeni mobilnih aplikacija – samo su neke od izuzetno interesantnih i dinamičnih prezentacija koje vas čekaju na Tehničkim danima Sinergije.

Kompletnu agendu Tehničkih i Biznis dana i konferencije možete naći na Tehnički dani Sinergije 17 i Biznis dan Sinergije 17, a više informacija o predavačima dostupno je na Predavači Sinergije 17.

Strateški partner konferencije je i ove godine Privredna komora Srbije, dok je Generalni partner mts.

Expo zona će ove godine imati najsavremeniju i najraznovrsniju ponudu do sada, a koju su za učesnike osmislili i priredili partneri Sinergije 17 koju predvode Frame, Comtrade, Informatika, SAGA, Veeam, Extreme, E-Smart Systems, Samsung, Hewlett Packard Enterprise, Bisnode, Algotech, Red Hat, Raiffeisen Bank, ITAcademy, Sony, Logitech, Intel, Asbis, Wireless Media, Kimtec, Ibis Instruments, Ernst&Young, Pin, Chipsy, Schneider Electric, Fujitsu, Delta Motors, Henkel, Sampro.

Pod sloganom Engage Digitally, ovogodišnja Sinergija održaće se od 25. do 27. oktobra, u beogradskom hotelu Crowne Plaza.