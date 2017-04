COMBIS predstavio Husky na vodećoj regionalnoj konferenciji za bankarstvo Technobank

COMBIS, regionalni sistem integrator, predstavio se publici Technobank konferencije uz predavanje o COMBIS Big Data platformi Husky za bankarstvo.

Technobank je vodeća regionalna konferencija namenjena bankarskoj industriji koja se održava 29. i 30. marta u Beogradu te služi kao platforma za razmjenu informacija o novim trendovima bankarske industrije.

“Kroz studiju slučaja u Erste banci predstavili smo Husky rešenje koji može pružiti relevantne informacije o tome kako doći do klijenata s ciljanom, personalizovanom ponudom u realnom vremenu. Ako imate prave informacije u pravom trenutku možete iskoristiti taj trenutak za rast poslovanja. Ključ za povećanje prodaje odnosi se na poznavanje klijenata, njihovih navika i potreba. Ostvarivanje ovih ciljeva moguće je uz – Husky”, izjavio je Mario Marić, menadžer za razvoj poslovanja COMBISa.

Husky bankama pruža informacije o klijentima u realnom vremenu, kako bi detaljno mogli upoznati njihove potrebe i odgovoriti na njih, a u trenutku njihova nastanka.

“Vrednost tog rešenja ogleda se u činjenici da banke mogu skrojiti upravo onu ponudu koja njihovim klijentima u određenom trenutku treba. Na taj način na dobitku su i banka, ali i klijenti jer će dobiti upravo ono što trebaju i žele”, dodaje Marić.

Inače, COMBISovo Husky rešenje za bankarstvo ušlo je u finale prestižne nagrade European IT & Software Excellence Awards 2017 u kategoriji Big Data, IoT or Analytics Solution of the Year. European IT & Software Excellence Awards nagrađuje najbolja kompletna poslovna rešenja i besprekornost usluge širom cele Europe.