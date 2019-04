Digital Day i Mixx Awards, 16 i 17. maja u JDP-u u Beogradu

Deveta po redu, najprestižnija regionalna digital konferencija – Digital Day, održaće se 16 – 17. maja u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu u organizaciji IAB Serbia.

U okviru konferencije Digital Day 2019 će biti dodeljene i IAB MIXX Awards, koje nagrađuju najbolje digital kampanje proizvedene u godini za nama.

How do you trust? glavno je pitanje, i slogan, ovogodišnje Digital Day konferencije. Kako veruješ brendu? Kako veruješ sadržaju? Kako veruješ medijima? Kako veruješ svojim saradnicima… samo su neka od pitanja na koja će posetioci Digital Day 2019. započeti diskusiju, pronaći odgovore, preispitati ono što znaju ili misle da znaju i reći nam kome to oni zaista veruju?

Posetioce očekuju brojna predavanja, paneli, diskusije, a preliminarne najave predavača obećavaju da će nam se zavidna postavka stručnjaka obratiti sa scene JDP-a:

Zach Pentel, Global Director – Brand Strategy @Spotify,

Brian Braiker, Editor @AdAge,

Chapin Clark, Executive VP @R/GA,

Edward Cotton, Brand Strategy Consultant, Former CSO @BSSP,

Brian Morrissey, Editor In-Chief @DigiDay,

Steve Dool, Head of Community Partnerships @Depop,

i Ana Anđelić, Executive Brand Consultant @David Yurman, koja se našla i na Forbes CMO NEXT 2018. listi, prva su najavljena imena konferencije.

U okviru konferencije se, već tradicionalno, dodeljuju i IAB MIXX Awards koje nagrađuju najuspešnije domaće kampanje iz polja digital marketinga. Ovogodišnja dodela nagrada nas čeka drugog dana konferencije, 17. maja, a prijava radova traje do 15.04. putem sajta Mixx Awards. Takmičenje je otvoreno u 14 kategorija sa IAB MIXX Grand Prix nagradom rezervisanom za najbolje od najboljih.

Kategorije su:

Best Product Launch, Best Social Community Building, Best Social Influencer Marketing, Best Display Ad, Best Search Advertising Campaign, Best Native Advertising Campaign, Best Video Advertising Campaign, Best Branded Content, Best Direct Response And Lead Generation Campaign, Best Brand Awareness Campaign, Best Innovation, Best Corporate Website, Best Cross Media Integration, Best Microsite, Best Mobile i Best Social Media Campaign.

Možda i najviše priželjkivana nagrada svakako je IAB MIXX Grand Prix i dodeljuje je stručni žiri koji bira između pobednika iz svih kategorija.

Članovi stučnog žirija koji će dodeliti ovogodišnje IAB Mixx Awards su renomirani stručnjaci iz polja digital marketinga:

Relja Jović, Chief Digital Officer @I&F McCann

Petar Jevremović, Digital strategist @Wireless media

Nikola Parun, Head of PR & Digital Media @OvationBBDO

Ivan Živković, Managing & Creative Director @Pioniri Communications

Ana Marković, Executive Director Espreso group @Adira Media Group

Igor Černiševski, Head of Digital @Direct media

Boris Vučurević, Creative Director @Havas Adriatic

Jasmina Koprivica, CEO @Internet Group

Mihailo Ponjavić, CEO @Super Kartica

Maja Marković, Head of Digital Marketing @Mercator S

Olja Đuričić, Digital Marketing specialist @Atlantic Grupa

Siniša Mijatović, Digital Advertising Coordinator @Infostud Grupa

Za prijavu radova posetite: http://awards.mixx.rs/index.html#pravila

Više informacija o pravilima prijave radova potražite na sajtu IAB MIXX Awards, a da biste svoje karte za ovogodišnji Digital day obezbedili na vreme obavezno posetite zvanični sajt konferencije Digital Day.