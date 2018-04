DigitalDay 2018

Konferencija Digital Day, posvećena digitalnom i interaktivnom marketing, ove godine se održava 8. i 9. maja u beogradskom JDP-u pod sloganom ‘New Signal’.

Na ovoj konferenciji srešće se kreatori, vizionari, eksperti digitalnih medija i marketinga, stratezi, donosioci poslovnih odluka, kreativni umovi i tehnološki geek-ovi. Učesnici će biti u prilici i da, kroz networking, upoznaju buduće saradnike i partnere, a postojeća partnerstva učinite još snažnijim.

Najveća i najznačajnija regionalna konferencija posvećena digitalnom i interaktivnom marketingu, Digital Day, održava se osmi put, a inostrani predavači i eksperti govoriće o aktuelnim industrijskim trendovima u svetu.

Među predavačima će biti i Ana Anđelić, Chief Brand Officer iz kompanije Rebecca Minkoff.

Ana je strateg, pisac i doktor sociologije. Ona se besprekorno kreće između tehnologije, mode i kreativnosti, a podjednako je strastvena i po pitanju falsifikovane luksuzne robe na ulici Canal dok radi sa studentima MIT Media Laba. Ana je u upravnom odboru Lean Luxe-a i TRPTK, a njen dnevni posao je građenje modernih luksuznih brendova. U dosadašnjoj karijeri radila je za brendove poput Tom Ford, Belvedere, Moet Hennessy, Sotheby’s, Tag Heuer, Bebe, Loewe, Sergio Rossi, Olivia Palermo, itd. Prepoznata je kao jedna od ‘Luxury Women to Watch’ 2016. i ‘Guardian’s Top Ten Digital Strategists to Watch’. Često doprinosi publikacijama u industriji i govori na međunarodnim konferencijama.

Na Digital Day-u ćemo pričati o tome kako je medijsko planiranje ušlo je u novu eru, onu u kojoj se akcenat stavlja na potrošača i njegove potrebe u trenutku kupovine. Zato nam je neophodan Media Design, a kako on izgleda, saznaćemo od Ane Anđelić.

Brian Morrissey je glavni urednik Digiday-a, medijske kuće koja se fokusira na digitalne medije i marketinšku industriju. Prethodnu deceniju se bavio razvojem industrije internet oglašavanja. Pre dolaska u Digiday, Brajan je proveo šest godina kao digitalni urednik u AdWeek-u.

Brajan je čest govornik na događajima u industriji, kako u SAD tako i u inostranstvu. Na Digital Day konferenciji, Brajan će nam ispričati kakvo je stanje medija u 2018. godini i sa kakvim se izazovima mediji suočavaju? Vesti o finansijskim pritiscima, dominaciji određenih platformi i širenja dezinformacija postale su učestale, ali on smatra da će budućnost doneti bolja vremena ukoliko se fokusiramo na diferencijaciju brendova, lojalnost kupaca i raznovrsnost izvora prihoda.

Marijana Prpić nam dolazi iz kompanije Google. Marijana je pre Google-a radila za Hrvatski Telekom, kao direktor odeljenja za strategiju i reklamiranje brenda. Njen sledeći potez je bio prelazak u FMCG industriju – Badel1862, kao direktor za inovacije i marketing. Tokom proteklih 6 godina, Marijana radi u Google-u, gde je zadužena za razvoj poslovanja u Adriatic regionu.Na predavanju Marijane Prpić “How digital mindset should guide your business transformation” saznaćemo na koji način inovacije utiču na sve poslovne procese, zaposlene i potrošače.

Johann Wrede, je globalni potpredsednik Strateškog marketinga za SAP Hybris, deo kompanije SAP koji se bavi trgovinom i angažovanjem kupaca. On vodi organizaciju koja pokriva Solution Marketing, globalne programe, Brand experience, Content marketing i marketing ekosistema.

Pisao je, implementirao, prodao i plasirao softver za različite kompanije, i velike i male. Johann je strastven u korišćenju priča i autentičnih iskustava da inspiriše poslovne ljude da pronađu načine da bolje angažuju svoje kupce. Johann će nam pričati o marketingu sa svrhom i zašto je svrha važna, koja je uloga tehnologije u toj transformaciji? Da biste saznali odgovore na ova pitanja, pridružite nam se na Digital Day-u gde će Johann podeliti priče o ponovnom pronalasku brenda i pružiti nam praktične savete za bolje angažovanje zaposlenih i kupaca.

Chapin Clark, Executive Vice President – R/GA, Copywriter, izvršni kreativni direktor specijalizovan za građenje tona brenda i sadržaja za društvene medije. Kao vlasnik @RGA Twitter profila i urednik studija slučajeva agencije R/GA, odgovoran je za ton i glas brenda R/GA.

Brendovi ulažu vreme i resurse da definišu ton komunikacije i vrednosti kojima se predstavljaju na društvenim mrežama, međutim na Digital Day – u, Chapin Clark govoriće nam o drugom fenomenu – definisanju anti-brenda i neprijatelja u odnosu na koji se gradi nastup.

Pored zanimljivijih predavanja, konferenciju će obeležiti i mnogobrojne panel diskusije koje će upotpuniti stručnjaci iz zemlje i regiona.