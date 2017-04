DigitalDay2017: Digital je osnova a ne dodatak poslovanja

Konferencija će se održati 16. maja 2017. godine u Domu omladine pod nazivom CONNECTED SHOPPER, a ovogodišnji fokus je na glavnim pokretačima i izazovima sa kojima se susreću kompanije koje aktivno učestvuju u trgovini putem interneta.

Digital Day je prilika gde posetioci mogu saznati više o digitalnom marketingu, Internet trgovini putem društvenih mreža i mobilnih uređaja, ali i integraciji online okruženja i fizičkih mesta prodaje. Posetioci će moći da se upoznaju sa aktuelnim industrijskim trendovima, najboljim metodama, praksom i iskustvima uspešnih iz oblasti e-trgovine.

Pored predavanja, program konferencije sadrži i panel diskusije u kojima će učestvovati stručnjaci iz zemlje i regiona. Panelisti će diskutovani o stanju e-trgovine u regionu, kao i o digitalnoj transformaciji kompanija.

Panel „From Digital as an Extension to Digital as a Core“ će dati prikaz i smernice koje je potrebno primeniti kako bi digitalno okruženje postalo osnova poslovanja na kojoj se dodatno razvijaju prateći poslovi marketinga, prodaje i logistike.

Nova realnost poslovanja u velikoj meri uključuje digitalnu infrastrukturu, samim tim i digitalnu transformaciju poslovanja. U okruženju u kojem ljudi preko online kanala komuniciraju međusobno, ali i sa brendovima, stvara se jedinstveni dinamički ekosistem u kom kompanije moraju da prate potrošače i da izlaze u susret njihovim potrebama, navikama i očekivanjima. Da bi kompanije uspele u novoj poslovnoj realnosti potrebno je isporučiti pravi sadržaj, na pravom uređaju, u pravo vreme i na pravom mestu. Da bi to postalo realnost, potrebna je digitalna transformacija poslovanja, vođena očekivanjima i ponašanjem potrošača koji se brzo menjaju stalnim napretkom tehnologije i jakom konkurencijom.

Moderator ovog panela će biti Igor Žeželj, CEO i osnivač kompanije Wireless Media. Ideja panela je spajanje perspektiva iz različitih grana industrije kako bi se ispitali realnost, izazovi i prilike za transformaciju poslovanja i tehnološke infrastrukture zarad digitalne ekonomije i zahteva povezanih potrošača koji konstantno evoluiraju.

Učesnici panela su Predrag Ćirković, direktor SAP Zapadni Balkan, Milan Simić, CIO, izvršni direktor za IT podršku i ICT servise, Telekom Srbija i Lazar Džamić, kreativni strateg i predavač na Fakultetu za medije i komunikacije.

Ideja panela je spajanje marketing agencija, kompanija i trgovaca kako bi se na jednom mestu razmenila iskustva vezana za digitalnu transformaciju ključnih elemenata poslovanja. Panel je zamišljen kao dijalog sa publikom kao aktivnim učesnikom i glavnim izvorom pitanja vezanih za digitalnu transformaciju i njenom uticaju na poslovanje.

Digital je osnova, a ne dodatak poslovanja

Digitalna transformacija ne sme biti projekat, već tekuća aktivnost i način razmišljanja. Baš zbog toga će učesnici pokušati da odgovore na ključna pitanja kao što su:

Kako promeniti osnove poslovanja i poslovne aktivnosti tako da one odgovaraju digitalnom dobu?

Zbog čega u digitalnom dobu tradicionalni poslovni modeli više nisu primenjivi?

Koji su osnovni koraci i kako pravilno krenuti sa digitalnom transformacijom poslovanja?

Kako podaci treba da utiču na donošenje odluka i koliko su stalna unapređenja digitalnih kanala bitna za moderno poslovanje?

Kako promeniti ključne tradicionalne aktivnosti tako da se formira novi digitalni poslovni model?

Zbog čega digital treba da bude osnova svakog modernog poslovanja?

Kako se stapaju digitalno i fizičko iskustvo u maloprodajama?

Kako rade najbolji u digitalnoj industriji i šta možemo naučiti od njih?

Koliko je lično potrošačko iskustvo bitno i zbog čega?

Među ostalim učesnicima i predavačima na konferenciji Digital Day 2017 naćiće se: Katarzyna Paliwoda iz kompanije Facebook, Jonathan Francis iz Google kreativnog tima “The ZOO”, Hossein Houssaini iz marketinške agencije Havas, Steve Lok iz renomiranog magazina The Economist, ali i mnogi drugi.