DigitalDay2018: Digitalna elita na Digital Day konferenciji

U beogradski JDP, 8. i 9. maja stižu eksperti iz polja digitalnog marketinga, u ulogama predavača i panelista najprestižnije regionalne digital konferencije.

Po osmi put će prestonica Srbije biti centar znanja i hub najnovijih trendova i tendencija iz polja digitalnog i interaktivnog marketinga.

Signal novog vremena će se širiti iz Jugoslovenskog dramskog pozorišta kroz inspirativna predavanja, dinamične panele i razmenu ideja sa vrsnim, regionalnim i svetskim stručnjacima. Sa pozorišne bine će se posetiocima, pored već najavljenih Ane Anđelić, Briana Morrissey-a, Chapin Clark-a i drugih, obratiti i Fredrik Carlström, Branislav Perić, Olly Osborne…

Predsednik borda direktora IAB Europe, Constantine Kamaras, će svečano otvoriti ovogodišnji Digital Day, najznačajniju i najprestižniju digital konferenciju regiona, koju organizuje upravo srpski ogranak IAB-a.

Fredrik Carlström, osnivač i kreativni direktor C&CO će se na ovogodišnjoj konferenciji baviti pitanjem: “How digital is dismantling the importance of the brand and what it means to companies, publishers and agencies?”

Prema Frederikovim rečima, prošlo je vreme sezonskih kampanja čiji je cilj građenje brenda. Kompanije sada moraju da počnu da se bave aktivnom komunikacijom proizvoda, usluga, prodajom i marketingom u isto vreme, a neretko i da reaguju u realnom vremenu.

Frederik iza sebe ima impozantno konsultantsko iskustvo u saradnji s brendovima kao što su Bloomberg, Ikea, Volvo, Estée Lauder, MoMA, a posebno zanimljiva stavka jeste saradnja sa Belom kućom, za vreme mandata predsednika Baraka Obame.

Branislav Perić će na Digital Day-u držati predavanje pod nazivom “The rise of precision advertising and the fall of good old carpet bombing” u okviru kog će biti reči o važnosti date, kroz poznatu tvrdnju da će u budućnosti “data biti skuplja od novca.

Vaše mišljenje o ovoj prognozi za budućnost, možete izneti u JDP-u, 8. i 9. maja, a poslednji kontigent karata je u prodaji i čeka vas na ovom linku.

Inače, Branislav dolazi iz Pariza gde je na čelu WITH digital orchestration, konsultantske agencije sa bazama u Parizu i Madridu. Sa svojim dvadesetčetvoročlanim timom svakodnevno se trudi da bude u toku sa najnovijim promenama i trendovima na tržištu, uz globalne klijente kao što su Danone, L’Oréal, Bel i LVMH.

Steve Dool, bivši urednik Complex magazina i brend konsultant, u Beograd stiže iz dinamičnog Londona.

On će publici u JDP-u govoriti na temu “Too Much of a New Thing: When the Chase for What’s Next Dilutes Your Brand?” gde će se baviti pitanjima kao što su: “Da li je sve novo i efikasno? Da li je bolje uvek biti drugačiji ili graditi brend kroz dugoročno strateško planiranje?”

Steve ima bogato novinarsko i uredničko iskustvo, kroz rad sa medijima kao što su The New York Times, CNN Style, GQ, Fashionista, Vanity Fair, Esquire i Garage, pored već spomenute pozicije urednika u Complex-u. Fokus mu je uglavnom na umetnosti, dizajnu i modi, kao i na koje načine ove industrije reaguju na svakodnevne promene u svetu.

Digital Day 2018 će biti jači i za predavanje marketing direktora u kompaniji VICE, Olly Osborne-a koji takođe stiže iz Londona.

Fokus njegovih interesovanja je kocipiran uglavnom oko praćenja rasta internacionalne publike, strategije društvenih mreža i brend marketinga. Olly radi rame uz rame sa internacionalnim timovima VICE-a kako bi urednički i video sadržaji koje proizvode i distribuiraju na VICE digitalnim platformamam, imali maksimalan reach i engagement.

Pored već najavljenih predavanja, posetioci će u sklopu konferencije moći da poslušaju i više dinamičnih panela, kao i da učestvuju u poučnim radionicama.