Digitalni eksperti na konferenciji Digital Day 2019

Konferencija Digital Day iz godine u godinu podiže lestvicu u realizaciji najveće digitalne konferencije u regionu – iznova postavlja nove standarde u dovođenju svetskih predavača, inspiracija i selekcije ideja iz svetske digitalne industrije.

Zato što nam iz godine u godinu verujete, ovog maja, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, idemo još dalje i pitamo vas – Kako verujete?

Moderne tehnologije i ubrzani razvoj istih dovode u pitanje poverenje – u podatke, reklame, brendove, trendove, logotipe, sadržaj, a u krajnjoj liniji i poverenje u eksperte. Digital Day 2019. pokrećemo sa idejom da zaronimo dublje i otkrijemo kome, kako i da li verujemo?

Svog viđenja pojma digital poverenja i domena u kojima je ono neophodno, dotaći će se između ostalih Zach Pentel, Global Director – Brand Strategy @Spotify. Na ovogodišnjoj konferenciji on će nam pričati o tome kako da izgradimo moderan brend u post-digitalnoj eri. Zach je, kao Consultant i Agency-side Brand Planner, tokom svoje bogate karijere radio na razvijanju strategija i kreativnih kampanja za neke od svetskih giganata kao što su Nike, Visa, Microsoft, Tinder, Diageo, Lowe’s, Condé Nast, American Express, Unilever i Major League Baseball.

Na scenu JDP-a izaći će i Ana Anđelić – Executive Brand Consultant, pisac i doktor sociologije, koju je Forbesuvrstio na svoju CMO Next listu. Njen dijapazon interesovanja i aktivnosti se kreće od tehnologije, preko biznisa do kreativnosti, a na konferenciji će nam dati crash course na temu “Kako preživeti napad algoritma?”

Brian Braiker, Editor @AdAge, ima preko 20 godina novinarskog iskustva iza sebe koje dolazi iz niza nacionalnih i lokalnih medija koje je uređivao i za koje je pisao. U svom CV-u ima izdanja kao što su Newsweek, Adweek, Rolling Stone, New York Times, Washington Post, Boston Globe, Variety, People magazine i Digiday. Njegovo predavanje nosi intrigantan naslov – “Pogled iz rovova” i baviće se disrupcijom u polju advertajzinga, odnosa klijent – agencija i tech giganata koji uzimaju nove komade digital kolača.

Brian Morrissey, President i Editor In Chief @DigiDay Media i na konferenciju nam stiže po drugi put. Ovoga puta Brian će podeliti svoje viđenje promena koje proživaljavaju digital mediji i kako je došlo do opadanja poverenja u njih. Izgradivši svoju karijeru u renomiranim medijima kao što je AdWeek, DM News, ClickZ i Silicon Alley Reporter, Brian će zajedno sa nama pokušati da dođe do korena krize koju mediji već izvesno vreme proživljavaju.

Chapin Clark je Executive VP @R/GA, Copywriter, Executive Creative Director specijalizovan za brand voice isocial media content – ovaj predavač je sve to, ali i mnogo više. Sa njim razgovaramo o poverenju u doba mikrokomunikacije – “Kako je vera u brendove ugrađena u tweetove, Instagram objave i Reddit postove?”

Steve Dool je kao Head of Community Partnerships @Depop prva stanica za sve one koji tragaju za poslednjim trendovima u razvoju aplikacija. Radio je kao pisac i brand consultant za The New York Times Style Magazine, CNN Style, GQ, Esquire, Vanity Fair, Garage, Out, dok je u Complex Magazine bio na poziciji Style Editor-a. Steve nam je pripremio predavanje pod nazivom “New Wave Influence: Identifikacija i briga o smislenim partnerstvima, u trenutnoj influencer ekonomiji” na kom će vam otkriti kako da napravite najpametnije partnerstvo za svoj biznis sa drugim brendovima, influenserima, proizvodima i uvek prisutnim – stejkholderima.

Mark de Brujin je Vice President, Head of Marketing EMEA & MEE @SAP Customer Experience i dolazi u Beograd sa ciljem da odgovori na večito pitanje – Kako pronaći savršen balans između ljudi i tehnologije, i postići ono čuveno, nimalo lako, izvrsno korisničko iskustvo? Mark je poznati predavač i u obrazovnim vodama i u branši, čuven po sjajnom razumevanju analitike i njenoj primeni u marketinške korake, na najmoderniji način. Ako tragate za trikovima koji će vam pomoći da razumete kupce i da vašu digitalnu marketing strategiju prilagodite tome – zapišite Markovo ime na listu predavanja koje morate da odslušate na Digital Day 2019.

Pod njegovim vođstvom se kompanija McCann Erickson razvila od 25 zaposlenih do čak 200, a 12 godina provedenih u advertajzingu u kome se njegovo ime itekako prepoznaje je razlog više da mu poverujete. On jeEdward Cotton, Brand Strategy Consultant, Former CSO @BSSP i dolazi u JDP 16. i 17. maja, a tema njegovog izlaganja biće ‘’Šta nam savremeni logoi brendova govore o stanju brend poverenja?“. Digitalne tehnologije donele su razne transformacije, a brendovi svoje digitalno prisustvo obeležavaju na vizualno različite načine – ali stari dobri logo je i dalje tu. Kako je on evoluirao kroz digitalne inovacije i kako danas komunicira sa publikom i uliva joj poverenje? Nećemo vam odgovoriti, prepuštamo to Edu i Digital Day-u.

U okviru konferencije se, već tradicionalno, dodeljuju i IAB MIXX Awards koje nagrađuju najuspešnije domaće kampanje iz polja digital marketinga. Prijave radova su i dalje otvorene, a rok da predate svoj ili rad svoje agencije je do 22. aprila.

Karte za konferenciju su do nedelje 21. aprila u prodaji po standardnim cenama, a za više informacija posetite sajtkonferencije i vidimo se u JDP-u!