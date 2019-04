Dizajn je svuda, deveti put u Beogradu

Udruženje studenata tehnike Evrope – Beograd, deveti put zaredom organizuje seminar dizajna i brendiranja, BEST Design WEEK, od 18. do 25. maja 2019. Godine na fakultetu Organizacionih nauka.

Cilj projekta je da se zainteresovanim studentima tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta omogući besplatno savladavanje i usavršavanje grafičkog dizajna, web dizajna i digitalne fotografije. Radionice su namenjene onima koji tek ulaze u svet dizajniranja i brendiranja, kao i onima koji imaju iskustva ali žele da nauče još više.

Seminar se sastoji iz šest radionica:

Graphic Design Basic – radionica u kojoj se studenti mogu oprobati u ulozi grafičkog dizajnera i naučiti osnove softvera koji im pomažu da izraze svoju kreativnost.

radionica u kojoj se studenti mogu oprobati u ulozi grafičkog dizajnera i naučiti osnove softvera koji im pomažu da izraze svoju kreativnost. Graphic Design Advanced – prilika za sve one koji znaju da koriste računarske programe grafičkog dizajna a žele da se usavrše u brendiranju i osmišljavanju logo-a.

prilika za sve one koji znaju da koriste računarske programe grafičkog dizajna a žele da se usavrše u brendiranju i osmišljavanju logo-a. Web Design Basic – namenjen je studentima koji žele da se upoznaju sa svetom web dizajna kroz njegove osnove – pisanje kodova koristeći programske jezike CSS i HTML.

namenjen je studentima koji žele da se upoznaju sa svetom web dizajna kroz njegove osnove – pisanje kodova koristeći programske jezike CSS i HTML. Web Design Advanced – za napredne polaznike koji su savladali pisanje kodova ali im je potrebna pomoć JavaScript-a da učine svoj sajt još boljim.

za napredne polaznike koji su savladali pisanje kodova ali im je potrebna pomoć JavaScript-a da učine svoj sajt još boljim. Digital Photography Basic – za sve koji žele da savladaju osnove fotografije, i da svoje veštine fotografisanja podignu na viši nivo.

za sve koji žele da savladaju osnove fotografije, i da svoje veštine fotografisanja podignu na viši nivo. Digital Photography Advanced – pravo mesto za smele studente koji konačno žele da sa automatskih pređu na ručna podešavanja DSLR fotoaparata i ovde su takvi fotoaparati obavezni.

Uz navedenih šest radionica, organizujemo i dan posvećen trendovima savremenog dizajna – Design Insight. Cilj je da studentima, zainteresovanim da se bave dizajnom i brendiranjem, predstavimo nove proizvode, mogućnosti, alate i tehnologije u svetu fotografije i dizajna. Predavanju će moći da prisustvuju svi učesnici, kao i zainteresovani studenti koji nisu učesnici seminara.

Više informacija o radionicama možete pronaći na sajtu https://bdw.best.rs/

Sve radionice su besplatne, a po završetku seminara, učesnici će dobiti sertifikat o učešću.

Prijave će biti otvorene od 22. aprila do 11. maja na sajtu https://bdw.best.rs/