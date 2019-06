dr Sedrik Manara gost „Internet dijaloga“ 5. juna na Pravnom fakultetu u Beogradu

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu organizuju 5. juna 2019. stručni skup „Internet dijalog“ u Konferencijskoj sali Pravnog fakulteta u 10:30 časova na kom će direktor Gugla za autorsko pravo,dr Sedrik Manara, govori o izazovima autorskopravne zaštite na internetu.

Gugl je kompanija čije usluge i proizvodi kontinuirano menjaju način poslovanja i razonode korisnika, a dostupne su u većini zemalja sveta. Autorskopravni propisu su uglavnom nacionalni, pa je usklađivanje neophodno u poslovanju giganta čije je tržište nadnacionalno. Zato će okupljenima posebno biti zanimljivo izlaganje dr Sedrika Manare, direktora „Gugla“ za autorsko pravo, koji će ponuditi osvrt na izazove sa kojima se autorskopravna zaštita suočava na internetu.

Dr Sedrik Manara već više od 25 godina važi za jednog od vodećih francuskih pravnih eksperata za polje intelektualne svojine na internetu. Francuski dnevnik Mond nazvao ga je „ključnom ličnošću digitalne ekonomije“, dok je u branši ocenjen kao jedan od najuticajnijih predavača o intelektualnoj svojini.

Autor je brojnih publikacija, između ostalog o propisima o nazivima domena i elektronskom trgovanju. Aktivan je i na polju arbitraže i angažovan kao panelista Arbitražnog suda Češke, Regionalnog centra za arbitražu u Kuala Lumpuru i Belgijskog centra za medijaciju i arbitražu. Razgovor sa dr Manarom vodiće domaći ekspert za pravo intelektualne svojine prof. dr Dušan V. Popović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Tokom skupa će i ove godine biti razmatrana praksa Komisije za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena Srbije, o čemu će govoriti prof. dr Sanja Radovanović, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i doc. dr Marko Jovanović, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a sesiji će predsedavati prof. dr Slobodan M. Marković, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Skup će otvoriti prof. dr Zoran Mirković, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Goran Milanković, član UO RNIDS-a.

Ulaz je besplatan, ali je zbog ograničenog broja mesta neophodna registracija posetilaca putem e-pošte: [email protected].

Informacije i program skupa dostupni su na linku.