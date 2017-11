Druga regionalna HR konferencija u IT industriji – HR CODE

Konferencija „HR CODE“, koja će biti održana 7. decembra, okupiće predstavnike IT kompanija iz Srbije i Evrope, čiji je rad usko povezan sa oblašću ljudskih resursa. Učesnici će imati šansu da čuju predavanja i učestvuju na radionicama sa vodećim svetskim i domaćim stručnjacima u IT oblasti, da se upoznaju sa analizama trenutnog stanja u zemlji, novim trendovima i da razmene iskustva i primere dobre prakse iz oblasti ljudskih resursa.

„Cilj konferencije „HR Code“ jeste da na jednom mestu okupi kolege iz HR sektora u IT industriji i to iz Srbije i regiona, kako bi se povela šira diskusija na ključne teme upravljanja ljudskim resursima u ovoj industriji. U toku jednog dana predstaviće se vrhunski HR stručnjaci u IT industriji iz eminentnih kompanija koje između ostalog posluju i u Srbiji“, izjavio je Nemanja Nikolić, organizator konferencije ispred kompanije ManpowerGroup Srbija.

Među predavačima koji će prisustvovati na ovogodišnjoj konferenciji, biće Leelia Rohumaa koja će predstaviti svoje dugogodišnje iskustvo dok je radila kao HR manager kompanije Skype (sada HR menadžer kompanije Pipedrive), Caralyn Cooley, chief people officer kompanije Nordeus, Predrag Pedro Gajić, sourcing and community leader kompanije Toptal, Biljana Rakić, HR manager kompanije Execom i drugi. Osim predavanja vrhunskih HR stručnjaka u IT industriji, posetioci će imati jedinstvenu priliku da čuju i motivacioni govor proslavljenog srpskog odbojkaša Vanje Grbića koji će prisutnima otkriti najbolje načine pomoću kojih mogu pobediti kompleksnost u svim sferama poslovanja.

Na ovogodišnjoj „HR CODE“ konferenciji, poseban akcenat je stavljen na dve panel-diskusije. Prva je u potpunosti posvećena razvoju novih talenata, dok će na drugoj panel-diskusiji svoje viđenje važnosti targetiranja i privlačenja mladih stručnjaka, izneti izvršni direktori vodećih IT kompanija kao što su Vega IT Sourcing, Symphony i Levi9. Na ovogodišnjoj konferenciji svoje prisustvo su potvrdili i predstavnici Vlade Republike Srbije, Vojvodina ICT Cluster-a, Elektrotehničkog fakulteta, kao i Inicijative Digitalna Srbija.

„HR CODE“ konferenciju po drugi put organizuje kompanija ManpowerGroup, kako bi na jedinstvenom jednodnevnom događaju doprinela edukaciji među profesionalcima u oblasti ljudskih resursa, posebno u IT industriji.

Sa predstavništvima u preko 80 zemalja širom sveta, ManpowerGroup predstavlja globalnog lidera u oblasti privremenog i stalnog zapošljavanja, obezbeđujući organizacijama svih veličina kontinuirana kadrovska rešenja kako bi poboljšali poslovnu spremnost i konkurentnost. Već sedam godina zaredom, ManpowerGroup je jedina kompanija u ovoj oblasti proglašena za najetičniju kompaniju u svetu od strane Ethisphere Instituta. ManpowerGroup je visoko rangirana na Fortune 500 listi koja sadrži najveće američke kompanije, a istovremeno se nalazi na listi najvećih svetskih kompanija.