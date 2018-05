Drugi dan Combis konferencije posvećen relevantnim ICT temama

Drugi dan Combis konferencije bio je posvećen predavanjima o relevantnim ICT temama. Predavanja su podeljena u više područja koja tematiziraju IT transformaciju u procesu digitalne transformacije kompanija, Combisov Managed Services and Security model za kompanije te napredna aplikativna rešenja i usluge.

“Razvoj tehnologije i brzina kojom se taj razvoj odvija kreiraju izuzetno mnogo mogućnosti za poslovanje kompanija. Postavlja se pitanje koja od tehnologija može najviše pomoći poslovanju i kako postići konkurentsku prednost primenom tih tehnologija. Ovogodišnji smo program Combis konferencije oblikovali upravo polazeći od ideje razvoja poslovanja te na koji način se taj razvoj može postići primenom tehnologija, a sve uz potpis Combisovih stručnjaka. Naglasak je stavljen na to kako pronaći ili odabrati upravo ono rešenje koje će u specifičnom poslovnom okruženju postići najveći uticaj”, rekao je Mario Špundak, direktor sadržaja 12. Combis konferencije.

Studija slučaja Tubla: Konsolidacija infrastrukture i poslovanja

Kroz studiju slučaja u Tubli prezentovana su znanja konsolidacije disperzovane infrastrukture. Predavači su pojasnili kako stvoriti modernu i skalabilnu hyper-converged okolinu koja pomaže kompanijama da fleksibilnije i brže upravljaju svojim resursima.

“Glavne prednosti koje proizlaze iz konsolidacije infrastrukture i poslovanja su modernizacija kompletne infrastrukture kroz poboljšanje performansi, sigurnosti i kontinuiteta poslovanja, centralizovano upravljanje klijentskom aplikacijom i centralizovani sistem patchovanja i nadogradnji te ono najvažnije jednostavnije upravljanje IT infrastrukturom”, istaknuo je Bruno Šunjić, samostalni sistem inženjer iz Combisa.

Temelj za sigurnost u data centru: Mikrosegmentacija

“Danas kada je sigurnost je više nego ikad must-have za kompanije i dok se svi najkritičniji resursi nalaze u data centru važno je osigurati zaštitu od mogućih cyber napada i biti spreman za ostale sigurnosne rizike. Zato pričamo o temi brzo rastućeg softverski baziranog pristupa agilnoj IT sigurnosti pod nazivom mikrosegmentacija.”, istaknuo je Kristijan Deković, sistem inženjer specijalista u Combisu na predavanju ‘Temelj za sigurnost u data centru: Mikrosegmentacija’. Deković je učesnicima na primeru iz prakse prikazao koje prednosti mikrosegmentacija donosi u upravljanju sigurnosnim rizicima i kako je pravilno implementirati za zaštitu aplikacija i podataka.

Studija slučaja: Kontejner tehnologija u transformaciji IT poslovanja

Već se duže vremena priča o kontejnerskim tehnologijama koje su omogućile brojna poboljšanja i izrodile nove koncepte u razvoju i raseljavanju aplikacija. Na ovom predavanju, Combisovi su stručnjaci opisali svoja iskustva u izradi Husky Big Data platforme na kontejnerskim tehnologijama unazad nekoliko godina pa sve do danas. “Cilj ovog predavanja je ukazati na brojne prednosti kontejnerskih tehnologija kroz primere razvoja naših aplikacija, koje prepreke mogu očekivati i kako ih rešiti”, rekao je Dražen Nežić, software architect iz Combisa.

Isto tako, prema rečima Berislava Viljetića, samostalnog sistem inženjera specijalista, s rastom broja kontejnera u okolini, raste i kompleksnost održavanja i upravljanja istim, stoga kontejner menadžment platforma postaje esencijalni alat za održavanje okoline. Predavači su istakli brojne prednosti koje donose kontejner menadžment platforme te kako one pomažu u transformaciji IT poslovanja.

Excursor – rešenje za turizam

Na Combis konferenciji predstavljena je i Excursor platforma koja je namenjena organizatorima izleta, turističkim agencijama, hotelima i ostalim ponuđačima smeštaja i vanpansionskog sadržaja. Excursor je kompletno end-to-end rešenje koje pruža minimalni utrošak vremena za samu rezervaciju, eliminiše obradu narudžbi putem e-maila i telefona, a samim time i propuštene rezervacijske prilike. Ovo inovativno rešenje omogućuje komunikaciju i prodaju izleta u realnom vremenu.

“Kao vodeći pružalac IT usluga u Hrvatskoj fokusiramo se na tehnologije za digitalnu transformaciju kompanija pa je tako i Excursor jedno od naših rešenja kojim nastojimo proširiti naše usluge i u segmentu hotelijerstva i turizma te tako omogućiti korisnicima brži i efikasniji prodajni proces na jednom centralnom mestu. Upravo je Excursor primer integracije napredne tehnologije u turizmu što je i ključ uspešnog poslovanja”, na predavanju je zaključila Tatjana Peček, poslovna konsultantica u Combisu.

