Evropski pokret – korporativna konferencija o poslovima budućnosti

Evropski pokret u Srbiji će u sledeći četvrtak, 12. aprila, u “Aeroklubu” organizovati korporativnu konferenciju pod nazivom “Obrazovanje u Srbiji – poslovi za budućnost”. Na konferenciji će učestvovati veliki broj ljudi iz sveta biznisa, politike, diplomatije i medija (agenda sa imenima učesnika je u prilogu). Nešto ranije vam dostavljam agendu događaja sa ciljem da mi blagovremeno, u slučaju da ste zainteresovani za izjave ili intervjue učesnika konferencije/zvanica, to javite na dole navedeni telefon ili mejl adresu tokom narednih dana. Izjave/intervjui se ne moraju striktno odnositi na samu temu konferencije.

Registracija za događaj će biti obavezna i u slučaju da ste već sada sigurni da tada možete da dođete/pošaljete ekipu, to takođe možete da potvrdite na dole navedene kontakte (potrebni su ime i prezime novinara/snimatelja, redakcija i kontakt), a formalni poziv sa zahtevom za registraciju ću svakako poslati početkom sledeće sedmice.

Evropski pokret u Srbiji konferenciju organizuje uz podršku predsednice Vlade Republike Srbije, ambasada Nemačke, Austrije i Švajcarske, Ministarstva prosvete, Privredne komore Srbije, Nemačke i Austrije. Na njoj će pre svega biti reči o promenama u obrazovnom sektoru, sa posebnim osvrtom na usklađivanje srednjoškolskog i visokoškolskog sistema sa potrebama tržišta rada i kompanija koje posluju na teritoriji Srbije. Konferencija će imati tri panela – prvi posvećen evropskim modelima obrazovanja primenljivim u Srbiji, kao i najboljim primerima iz prakse, uključujući i započeti dualni sistem obrazovanja, drugi – o obrazovnom sistemu u Srbiji iz perspektive kompanija i treći – o digitalizaciji i reformi obrazovanja u Srbiji.