Fantastičnim nastupom belgijskog dua 2manydjs zatvoren 11. Weekend Media Festival

Fantastičnim nastupom belgijskog dua 2manydjs sinoć je zatvoren 11. Weekend Media Festival, najveći festival komunikacijske industrije u regionu. Međunarodne zviezde koje je obožavao i genijalni David Bowie na završnom partyju pod nazivom “Weekend Goes Global” rasplesali su Staru tvornicu duhana u Rovinju i posetiocima priuštili zabavu svetskog nivoa.

„Siguran sam da ni ove godine Weekend nikoga nije ostavio ravnodušnim. U tri dana imali smo raznovrsne partyje, od legendarne Zdenke Kovačićek i Marka Tolje uz pratnju Jazz orkestra HRT-a, preko Bolesne braće pa sve do 2manydjs-a. Još jednom smo stvorili savršeni ambijent za druženje učesnika iz komunikacijske industrije iz celog regiona, a pripreme za sledeći Weekend počinju već sutra“, rekao je Tomo Ricov, direktor Weekend Media Festivala.

Weekend Media Festival okupio je više od 5000 učesnika, uključujući više od 550 novinara i 350 studenata. Posetioci su u šest dvorana učestvovali sui na preko 50 predavanja, panela, prezentacija i radionica koje je održalo više od 150 uticajnih govornika iz celog sveta.