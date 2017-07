Finci napravili najbolji branding države sa samo 30 uloženih evra

Intervju sa Petrom Theman koja dolazi na 10. Weekend Media Festival

Vlada odobrila: Finci se našalili na vlastiti račun i sarkastičnim emojijima napravili vrhunski branding države

Umesto tradicionalnog božićnog kalendara, zaposleni portala finskog Ministarstva spoljnih poslova ‘ThisisFINLAND’ odlučili su praznike 2015. godine obeležiti potpuno drugačije.

Umesto klasičnih fotografija lepota svoje zemlje, pod vodjstvom Petre Theman, direktorke javne diplomatije Ministarstva spoljnih poslova i glavne sekretarice finskog Promotivnog odbora, objavili su set emojija od kojih svaki predstavlja neobične običaje, emocije, omiljene psovke ili mitove o njihovoj zemlji.

Smešni, a često i (auto)ironični emojiji, nasmejali su Fince, a strance upoznali s manje poznatim činjenicama o Finskoj te im srušili neke okorele stereotipe. Simpatičan dizajn i humor emojija odjeknuli su puno dalje od Skandinavije.

Do kraja godine finski emojiji bili su priča u 2000 svetskih medija, na dan lansiranja na Twitteru su imali reach od 3 miliona, a iako skoro ništa novca nisu uložili u promociju, kampanja je dala rezultate vredne 3,8 miliona evra.

Šta leži iza uspeha jedne od najboljih branding kampanja države i na koji način je moguće promeniti imidž zemlje, na ovogodišnjem Weekend Media Festivalu govoriće voditeljka finskog super-projekta, Petra Theman.

Kako ste došli na zamisao da jedinstvena obeležja svoje zemlje pretvorite u emojije?

Za to je zaslužan tim ljudi. Želeli smo osvežiti božićni kalendar koji internet stranica ThisisFINLAND radi svake godine u decembru. Naš se posao uveliko svodi na razumevanje trendova i fenomena, pa je sama zamisao uvek bila tu negde, da tako kažem. Vlade su obično vrlo stroge i ozbiljne, a vaši su emojiji ironični i humoristički, ali svejedno su dobili zeleno svetlo finske vlade. Kako ste uspeli spojiti to dvoje?

Tako što nismo tražili odobrenje. A sada ozbiljno… To je nešto što je deo nas Finaca i brendinga naše zemlje: sve u Finskoj vrti se oko niskih hijerarhija i jednostavnog i neposrednog pristupa svemu što radimo. Bilo nam je jasno da će emojiji biti neuspešni ako ne uključimo celi niz emocija, i one pozitivne i one negativne, kao i sve naše prednosti i mane. Šta je bila osnovna poruka koju ste hteli komunicirati?

Da je Finska ne samo digitalno pismena, već i zabavna, da se znamo šaliti na vlastiti račun.

Kako su emojiji promovisali vašu zemlju u svetu i koliko ih je ljudi do sada preuzelo? Kakve su reakcije bile u samoj Finskoj, ali i u ostatku sveta?

O tome ću vam nešto više reći na samom predavanju. Ukratko, postigli smo uspeh. Poruka je dospela do više od 250 miliona ljudi, a emojiji su „skinuti“ nekoliko stotina hiljada puta. Po vašem mišljenju, šta je bilo najvažnije za uspeh vaše kampanje?

Iskrenost. Dobar dizajn/izbor tema. Korišćenje cele mreže, uključujući i Ministarstva. Odobravanje samih Finaca. Rezultati kampanje su bili izvrsni. Jeste li morali puno ulagati u njenu promociju?

Mislim da smo uložili nekih 30 eura. Sve je bilo organski. Jeste li sa ovime pokrili sva obeležja Finske ili možemo očekivati novi skup emojija u bliskoj budućnosti?

Emojije ćemo posljednji put ažurirati 9. juni. Mislim da ćemo onda biti gotovi s tim. Šta ćemo sve čuti od vas na Weekend Media Festivalu u Rovinju?

Opušteni prikaz svega što se događa kod brendiranja neke zemlje „iza pozornice“. Osim toga, čućete i nešto o tome kako se u našim umovima rađaju predrasude o različitim zemljama, kao i da je li uopšte moguće uticati na njih.