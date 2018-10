GrowIT konferencija – Programer koji je hakovao Apple dolazi u Novi Sad

Početkom decembra, održaće se programerska konferencija GrowIT u Novom Sadu. Tokom dva dana gosti će imati priliku da čuju neke od najnovijih trendova u programiranju od strane 30 i više inostranih predavača. Jedan od predavača, koji će ujedno i otvoriti konferenciju je Lemi Orhan Ergin.

Lemi je jedan od osnivača najveće programerske zajednice u Turskoj. U IT industriji je preko 20 godina, a radio je za velike svetske kompanije kao što su Sony i eBay. Do sada je učestvovao na preko 30 konferencija i preko 100 seminara, organizovao je preko 200 manjih događaja. Njegove prezentacije su do sada pregledane preko milion puta.

Naime, prošle godine Lemi je uspeo da “provali” u bilo koji Apple sistem na laptopu, odnosno uspeo je da pronađe rupu na MacOS sistemima, gde je svako mogao da se uloguje na bilo čiju mašinu kao admin korisnik koristeći samo korisničko ime i lozinku root/root. To je bio ozbiljan sigurnosni propust od strane Apple kompanije, čime je milionski auditorijum bio izložen napadima hakera.

O ovom nemilom događaju pisali su skoro svi svetski mediji, zbog čega su u jednom trenutku i pale akcije kompanije Apple. Vrlo brzo nakon što je Lemi otkrio propust, Apple je u roku od 24h popravio rupu u sistemu i korisnici su kroz vanredno ažuriranje mogli da poprave svoje laptopove. O tome i o mnogim drugim programerskim i biznis praksama, Lemi će ričati prvog decembra na GrowIT konferenciji: https://2018.growit.events/.