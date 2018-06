IKT stručnjaci udruženi u borbi za digitalizaciju nastavnog sistema

Beograd će 8. i 9. juna biti prestonica znanja u okviru međunarodne konferencije Nove tehnologije u obrazovanju koju u BelExpo centru, petu godinu zaredom, organizuje British Council.

Pored mogućnosti da se čuju predavanja istaknutih predavača iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) iz zemlje i inostranstva, posetioci će imati priliku i da isprobaju najnovija tehnološka rešenja u obrazovanju na štandovima više od 30 IKT kompanija i obrazovnih institucija. Osnovni cilj ovogodišnjeg okupljanja je prevazilaženje digitalnog jaza u nastavi u zemljama Zapadnog Balkana.

Digitalizacija obrazovnog sistema je prepoznata kao primarna potreba modernih ekonomija, što potvrđuje podatak Evropske komisije da će u bliskoj budućnosti 90 odsto poslova zahtevati digitalne veštine. Trenutne analize pokazuju da skoro polovina stanovništva Evropske unije nema adekvatna znanja iz ove oblasti, a statistika je još lošija u Srbiji i zemljama regiona.Zbog toga ovogodišnja konferencija želi da istakne značajnu ulogu škola u razvijanju digitalnih veština među najmlađima.

Upotreba novih tehnologija u procesu učenja, razvoj digitalnog sadržaja, algoritamsko razmišljanje i kodiranje samo su neke od tema koje će tokom dva dana programa biti predstavljene posetiocima kroz seriju predavanja i radionica.

Međunarodnu konferenciju Nove tehnologije u obrazovanju podržali su Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Centrom za promociju nauke, a platinum partner na projektu je kompanija Microsoft. Učešće na događaju je besplatno, a svi zainteresovani se mogu registrovati na sajtu British Councila do 4.juna.