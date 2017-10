Festival informatičkih dostignuća – Infofest je, već skoro četvrt vijeka, najznačajnija regionalna manifestacija iz oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija. Svake godine, Infofest okupi više od 1000 registrovanih učesnika – predstavnika javnih preduzeća, državnih organa, obrazovanja, finansijskih institucija, sektora energetike, telekomunikacionih operatora, velikih privrednih sistema i, naravno, ICT sektora.

Ovogodišnji 24. Festival informatičkih dostignuća – Infofest 2017 (www.infofest.com) će se, pod sloganom „Digital Highway“, održati u periodu 24-30. septembra, u budvanskom hotelu „Avala Resort & Villas“.

U programu Festivala predstaviće se svjetski tehnološki lideri (SAP, Microsoft, Hewlett Packard Enterprise, NCR, Symantec …) i vodeće ICT kompanije u regionu (Lanaco, TeleGroup, S&T, Printec, Čikom, SBS, Lanaco, Asseco SEE, Saga, ZZI, Energodata, DunavNET, Infolink…). Pored prezentacija novih projekata i rješenja, ICT kompanije će svoju ponudu predstavljati i u okviru Infofest izložbe. Među zvaničnim učesnicima su i telekomunikacioni operateri (Crnogorski Telekom, Telenor, …), veliki konzumenti IC tehnologija (Pošta Crne Gore, EPCG …), kao i značajne državne i druge institucije (Ministarstvo ekonomije, Privredna komora Crne Gore, Radio difuzni centar, ReSPA, Međunarodna unija za telekomunikacije – ITU, EKIP …)

U programskom fokusu će biti panel „Perspektive eServisa i Open Data“, zatim tribina „Aktuelne prijetnje i izazovi u sajber prostoru“ i specijalni Infofest program „Internet of Things u Cloud ambijentu“.

U okviru infofesta će, i ove godine, Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) i Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) orgnizovati, 15. po redu, Međunarodnu konferenciju o regulatornoj djelatnosti u sektoru elektronskih komunikacija, na temu „Sljedeća generacija regulacije“. Pošta Crne Gore će biti nosilac Savjetovanja „Digitalna teritorija pošte“, a Privredna komora Crne Gore regionalnog panela „Primjena e-računa u Crnoj Gori“. Nastavljajući višegodišnju saradnju sa organizatorima Infofesta, Crnogorski olimpijski komitet će na Infofestu, i ove godine održati savjetovanje „Informatika u savremenom sportu“.

Kompanija NCR koja prvi put učestvuje u zvaničnom programu Festivala, održaće poseban program pod nazivom „Učiniti svakodnevicu lakšom“.

U okviru Regionalne naučno-stručne konferencije „Infofest Pulse“, nakon recenzije koju je obavio Programski odbor, u dvije programske sesije će biti prezentirani najbolji autorski radovi odabrani po Javnom pozivu.

Organizatori su obezbijedili da više od 100 studenata ICT fakulteta besplatno učestvuju na Infofestu 2017.

Dobru atmosferu po kojoj je Infofest poznat upotpuniće sadržajan prateći program.

Festival organizuju Ministarstvo javne uprave Crne Gore i kompanija Biznis Link iz Beograda. Od samog osnivanja, po odluci Vlade Crne Gore, Infofest ima status manifestacije od državnog značaja.

Ceremonija povodom početka 24. Infofesta održaće se 24. septembra u 20:30 časova na platou ispred hotela „Avala“.