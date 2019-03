Internacionalno takmičenje EESTech Challenge iz oblasti Internet of Things

Udruženje studenata elektrotehnike Evrope lokalni komitet Beograd – EESTEC treći put organizuje internacionalno takmičenjeEESTech Challenge. Tema ovogodišnjeg takmičenja je Internet of Things.

CIlj takmičenja je da poveže studente širom Evrope i omogući im sticanje novih znanja iz oblasti elektrotehnike i računarstva. Sam projekat je podeljen u dve runde, prva runda je na lokalnom nivou, a druga na internacionalnom.

Lokalna runda održava se u Beogradu i započeće stručnim predavanjima, gde će zainteresovani studenti imati priliku da nauče zanimljive stvari o ovogodišnjoj temi. Novostečeno znanje tročlani timovi primeniće na takmičenju koje traje 24h – hakatonu, koji će se održati za vikend, 30. i 31. marta. Pobednici lokalnih rundi iz 19 gradova Evrope će ostvariti plasman u finalnu rundu takmičenja. Veliko finale biće održano u maju u Minhenu.

Generalni pokrovitelj ovogodišnje lokalne runde je Microsoft Development Centar Srbija, u čijim prostorijama će se održati i sam hakaton.

Prijave su otvorene od 11. do 21. Marta.

Prijave se mogu naći na sledećem linku: https://eestechchallenge.eestec.net/#/cities/belgrade

Internet of Things predstavlja proširenje trenutne Internet mreže i obezbeđivanje komunikacije između fizičkih objekata ili „stvari“ sa ugrađenom elektronikom, softverom, senzorima i konektivnošću koji ovim objektima omogućavaju da razmenjuju podatke sa drugim uređajima, operaterima ili ljudima. Tehnologije i rešenja koja omogućavaju integraciju podataka iz realnog okruženja i servisa korišćenjem trenutno postojećih mrežnih tehnologija se često opisuju pod zajedničkim nazivom IoT – Internet of Things. IoT zapravo predstavlja inteligentnu povezanost između fizičkih uređaja koja ima za cilj obezbeđivanje većeg ekonomskog napretka kao i kvalitetniji i jednostavniji način života.

Udruženje studenata elektrotehnike Evrope – Istek (EESTEC) predstavlja apolitičnu, nevladinu i neprofitnu volontersku organizaciju. Istek je osnovan 1986. godine u Ajndhovenu, u Holandiji, a danas postoji na 53 univerziteta u 26 država Evrope. Istek okuplja studente elektrotehnike i računarstva širom Evrope sa ciljem unapređenja njihovog akademskog, profesionalnog i društvenog života. Kroz brojne aktivnosti, uključujući stručne radionice, kulturne razmene i internacionalne konferencije. Udruženje podstiče širenje mreže internacionalnih kontakata, kao i razmenu ideja između budućih inženjera. Istek Lokalni komitet Beograd je punopravan član Udruženja od 2000. godine i trenutno je jedan od najbrojnijih i najbolje organizovanih komiteta u Evropi.