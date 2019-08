JobFair19 početkom novembra u Beogradu

Sajam poslova i stručnih praksi za studente i diplomce tehničko-tehnoloških i prirodnomatematičkih fakulteta „JobFair19 — Kreiraj svoju budućnost!” održaće se 4. i 5. novembra 2019, jubilarni petnaesti put, u zgradi Tehničkih fakulteta u Beogradu.

Organizatori projekta su dve studentske, apolitične i neprofitne organizacije Istek — Lokalni komitet Beograd i BEST — Lokalna grupa Beograd.

Petnaestu godinu zaredom, studenti volonteri pomažu kolegama da pronađu šansu za zaposlenje i da u skladu sa misijom i vizijom Sajma smanje nezaposlenost među mladima i zadrže stručni kadar u našoj zemlji. Učestvovanjem u mnogobrojnim propratnim sadržajima „JobFair”-a, pored karijernog napretka, posetiocima se pruža i jedinstvena prilika za ličnim i profesionalnim razvojem.

Godinama unazad, Sajam povezuje studente, kompanije i obrazovni sistem u našoj zemlji. Direktnim kontaktom, studenti i diplomci imaće priliku da se upoznaju sa kompanijama iz tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih oblasti i saznaju koja su znanja i veštine neophodne kako bi se došlo do zaposlenja, kao i uvid trenutnu tržišnu potražnju. Posetioci Sajma će imati priliku da besplatno prisustvuju panel diskusijama i tribinama na aktuelne teme, koje će držati stručnjaci i predstavnici kompanija, kao i priliku da se oprobaju u pravom razgovoru za posao i seminaru profesionalnih veština „LevelUp — Podigni nivo svojih veština”.

Tokom petnaest godina Sajma, dvesta kompanija je imalo priliku da se predstavi studentima i diplomcima. Prošle godine, Sajam je obišlo pet hiljada i petsto posetilaca, dok ove godine očekujemo da će se taj broj nadmašiti.

Iz godine u godinu, širom zemlje, interesovanje studenata za „JobFair”-om je sve veća i veća. Iz tog razloga organizatori se trude da svake godine predstave Sajam svim studentima u Srbiji, radeći na jačanju nacionalnog karaktera „JobFair”-a. Sajam ima punu podršku Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.