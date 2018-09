Jubilarni 25. Festival informatičkih dostignuća – Infofest 2018 održaće se u Budvi, u periodu 30. septembar – 6. oktobar. Ovogodišnji Festival će okupiti više od hiljadu predstavnika ICT sektora, državnih organa, finansijskih institucija, telekomunikacionog i energetskog sektora, industrije, javnih preduzeća i drugih značajnih privrednih subjekata, kao i renomirane eksperte i nezavisne ICT autoritete.

U programu će učestvovati svetski tehnološki lideri (Oracle, Microsoft, Fujitsu, SAP, Hewlett Packard Enterprise, Symantec, Fortinet …), vodeće ICT kompanije iz regiona (SBS, TeleGroup, Infolink, Lanaco, S&T, Čikom, Saga, ENEL PS, OSA, Digit, E-Smart…) i veliki konzumenti računarskih tehnologija. U okviru „Infofest izložbe“ u slobodnim prostorima hotela „Avala“, punktove će imati 14 kompanija.

Ekspertska predavanja po pozivu organizatora održaće CTO Microsoft-a Dejan Cvetković („Veštačka inteligencija – Budućnost“) i Jorn Scaane, izvršni direktor norveške kompanije Lefdal Mine koja je posednik jedinstvenog „zelenog“ data centra.

U programu jubilarnog infofesta je i tematsko savetovanje „Digitalna teritorija pošte“, kao i prezentacija uspešnih Erasmus+ projekata. Digitalnoj transformaciji, kao jednoj od centralnih tema Infofesta će, pored drugih sesija, biti posvećena i radionica „Digitalna ekonomija: sad ili odmah?“.

Jedna diskusiona sesija je posvećena ISA² podršci uvođenju interoperabilnih eServisa u javnu upravu. U sličnom tematskom okviru su i paneli o projektu „One-stop-shop“ , kao i o pitanjima i politikama privatnosti. Međunarodna unija za telekomunikacije (ITU) na Infofestu 2018 organizuje radionicu o programima podsticanja digitalnog preduzetništva i načinu apliciranja za ove programe.

Organizator veruje da će posebno interesovanje izazvati tribina na temu „Budućnost primene Blockchain-tehnologije“. U programu Festivala je i tradicionalna regionalna Naučno-stručna konferencija „ICT Pulse“, u okviru koje se prezentiraju najbolji autorski radovi, odabrani po javnom pozivu organizatora. Zanimljiv će biti i panel koji organizuje Regionalna škola javne uprave (ReSPA) o budućnosti javnih servisa u zemljama Zapadnog Balkana.

Poseban internacionalni programski značaj za ovogodišnji Infofest imaće 16. Međunarodna konferencija regulatornih tela u domenu elektronskih komunikacija „Razvoj regulatornog okvira za digitalnu budućnost“.

Po tradiciji, i ovaj Infofest će imati kvalitetan prateći, odnosno animativni program koji će doprineti relaksantnoj poslovnoj atmosferi i ugodnom boravku učesnika Festivala iz cele Evrope.

Programski odbor Festivala pratiće sve sadržaje i, poslednje festivalske večeri, najuspešnijim učesnicima, dodeliti nagrade i priznanja.

Ovaj skup koji, u Crnoj Gori, ima zvanični status „manifestacija od državnog značaja“, zajednički organizuju Ministarstvo javne uprave Crne Gore i konsultantska kompanija Biznis Link.