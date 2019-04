Kasparov otvara WeAreDevelopers World Congress 2019 u Berlinu!

Keynote predavanje na WeAreDevelopers World Congress-u će otvoriti svjetski šahovski velemajstor Garry Kasparov. Kasparov se smatra ne samo najvećim šahistom svih vremena, već i poznatim stručnjakom za umjetnu inteligenciju u izazovima interakcije čovjek-mašina.

Čovjek koji je, zapravo, pobijedio izgubivši kultni revanš protiv IBM-ovog superkompjutera Deep Blue davne 1996. godine, tim činom je privukao globalnu pažnju na temu umjetne inteligencije skromno priznavajući da je saradnja između čovjeka i mašine apsolutno neophodna.

“Umjetna inteligencija će transformisati sve što smo do sada radili. Moramo se nastaviti ambiciozno kretati prema napred u području u kojem se roboti ne mogu natjecati sa ljudima: u snivanju velikih snova”, izjavio je po završetku meča Kasparov. Od tada je neprekidno aktivan u polju promocije umjetne inteligencije u podršci razvoju čovječanstva.

Ova kombinacija uopšte nije neobična, jer su korijeni kompjuterske znanosti i umjetne inteligencije duboko povezani sa šahom. Sve je počelo onda kada je Alan Turing (tvorac Turingovog testa i začetnik teorijskog osnova kompjuterske znanosti i umjetne inteligencije) iskoristio šah kako bi istraživao strategije ponašanja mašina i napisao prvi šahovski program na papiru.

Od ostalih top govornika na WeAreDevelopers World Congress-u učesnici će imati priliku poslušati predavanja svjetskih stručnjaka na aktuelne teme:

· Joel Spolsky, CEO, Stack Overflow; suosnivač Trello

· John Romero, Programer i dizajner video igara (Doom, Quake, Wolfenstein 3D)

· Rasmus Lerdorf, pronalazač programskog jezika PHP

· Jutta Horstmann, COO, eyeo (Adblock Plus)

· Andreas M. Antonopoulos, Bestseller-Autor “Mastering Bitcoin”

· Alina Denisenko, Tech Lead, N26

· Max Amordeluso, Chief Evangelist EU Alexa Skills Kit, Amazon

· Silvia Puglisi, Sistemski inžinjer, Tor Project

· David Schwartz, CTO, Ripple

· Corinne Vigreux, suosnivač, TomTom

· Jürgen Müller, CIO, SAP

· Rafael Herrera, Chief Data Officer, AUTO1

· Ralf Schneider, CIO, Allianz Group

Teme iz developerske zajednice su i dalje u fokusu

Uz više od 200 govornika, radionica i panel diskusija, sadržaj kongresa je podijeljen u 5 tematskih cjelina od interesa za developere: Constructing Worlds (Frontend i Backend, Cloud), Controlling Complexity (Security, DevOps, Quality Engineering), Applying Disruption (AI, Blockchain), Onechaining Engineering (Iot, Robotics, AR/VR/XR, Mobility) i Coding Society (Etika, Obrazovanje, Društvena odgovornost).

“WeAreDevelopers World Congress je odlična platforma za software developere i donosioce odluka iz domena IT-a, usvajanje novih trendova i tehnologija, međusobna razmjena ideja i upoznavanje sa pionirima i stručnjacima globalne IT scene”, izjavio je Sead Ahmetović, suosnivač i CEO kompanije.

Kongres je podržan od strane visokih zvaničnika njemačke vlade – Ministrica za digitalizaciju, Dorothee Bär, te kroz brojne predstavnike vrhunskih kompanija kao što su Volkswagen, BMW, N26, Ripple, Google, Amazon, SAP.