Kickoff Meeting “Prekogranična IT mreža za konkurentnost, inovaciju i preduzetništvo XBIT”

Pozivaju se zainteresovani na konferenciju za medije povodom zvaničnog započinjanja projekta pod nazivom Prekogranična IT mreža za konkurentnost, inovaciju i preduzetništvo finansiranog od strane Interreg IPA prekogranični program saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020. Konferencija se održava u petak, 10. novembra sa početkom u 13h u Startit Centru Inđija, gde će se partneri na projektu obratiti prisutnima i predstaviti projekat. Agendu pogledajte u priloženom.

Osnovni cilj projakta je upostavljanje i razvoj funkcionalne mreže lokalnih (okružnih/županijskih) digitalnih zajednica. Reč je o skupu ključnih aktera koji utiču na razvoj povoljnog okruženja za razvoj preduzetništva, IT industrije i unapređenje prilika za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih.

Kroz projekat će se razviti dve nove digitalne zajednice, kroz osnivanje i razvoj dva nova centra, sa obe strane granice, jedan u Inđiji, a drugi u Donjem Miholjcu, u Hrvatskoj.

Centri će u skladu sa lokalnim specifičnostima biti specijalizovani za po jedan od trenutno najatraktivnijih tematskih okvira u IT industriji: VR (virtuelna realnost), te razvoj i primena IoT (Internet of Things) rešenja. Svaka od formiranih lokalnih digitalnih zajednica će u svojoj oblasti specijalizacije pokriti celo programsko područje, okupljati sve zainteresovane korisnike i aktere i pružati im mogućnost da sarađuju, uče, umrežavaju se i razmenjuju znanja i iskustva.

Projekat realizuje konzorcijum koji čine vodeći partner, SEE ICT, poduzetnički inkubator ,,OSVIT” iz Donjeg Miholjca, grad Donji Miholjac, Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada i Ministarstvo telekomunikacija i trgovine Republike Srbije.