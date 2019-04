KIDHUB MEETUP – radionice dizajna i novih tehnologija za decu

KIDHUB subotu 6. aprila od 11.30 do 14.30h organizuje predstavljanje svojih obrazovnih programa u Makedonskoj 21. Deca će imati priliku da učestvuju u svim radionicama i upoznaju se s našim načinom rada.

U formatu “otvorene učionice”, predstavićemo aktuelne obrazovne programe koje organizujemo tokom proleća i leta koji će sadržati:

– Kreiranje video igrara kroz programiranje (Python i Tynker program),

– Kreativno programiranje sa Micro bitom

– KidMaker – radionice kroz koje podstičemo decu da na kreativan način rešavaju ekološke izazove pomoću novih tehnologija

Broj mesta za učešće na ovom događaju je ograničen, a prijave su obavezne na ovom linku https://goo.gl/forms/ vwB7UIvw1Q07B74N2

KID HUB je posvećen osnaživanju kreativnog potencijala dece i unapređenju zapošljivosti mladih kroz inovativne obrazovne programe, socijalne inovacije i kreativno preduzetništvo.