Ko je gospodar Fejsbuka?

U utorak, 13. juna, u 19 sati, u Naučnom klubu u Beogradu održava se CPN tribina pod nazivom „Ko gospodari Fejsbukom?“, na kojoj će se razgovarati o raznovrsnim aktulenim pitanjima o društvenim mrežama na koje može da odgovori nauka.

Da li ste gospodari svojih ličnih naloga na društvenim mrežama? Koje opasnosti vas zaista vrebaju, a koje neočekivane mogućnosti imate? Kakva se ogromna građevina skriva ispod površine Fejsbuka?

U pokušaju da odgovori na ova pitanja, ovomesečna tribina Centra za promociju nauke organizuje se dve nedelje nakon što se, počev od BBC-a, u svetskim medijima proširila vest o malom timu iz Novog Sada i Beograda, okupljenom oko projekta Share Lab, koji je analizom podataka uspeo da otkrije neke od tajni najveće društvene mreže na svetu.

Zato na tribini učestvuje dr Jan Krasni sa Filološkog fakulteta u Beogradu, koji je jedan od saradnika u Share Lab-u i koautor niza članaka o Fejsbuku i drugim fenomenima digitalne ere.

Pored njega, gost CPN tribine je i dr Marija Mitrović Dankulov iz Laboratorije za primenu računara u nauci Instituta za fiziku u Beogradu, koja se bavi modeliranjem internet komunikacije i ponašanja uz pomoć alata iz savremene fizike, i koja je objavila radove u prestižnim svetskim časopisima Nature i Nature Communications.

Druge, nešto praktičnije aspekte društvenih mreža osvetliće Ivan Rečević, konsultat u oblasti IT preduzetništva.

Moderator je Slobodan Bubnjević, glavni i odgovorni urednik časopisa Elementi.