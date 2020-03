Usled aktuelne situacije sa širenjem virusa COVID-19, a u skladu sa najavom zabrane okupljanja u zatvorenom prostoru za više od 100 ljudi, kao i preporukama nadležnih organa za zaštitu javnog zdravlja koje smo konsultovali, Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) obaveštava javnost da konferencija Dan internet domena Srbije (DIDS 2020) zakazana za 19. mart 2020. godine u hotelu Metropol Palas u Beogradu neće biti održana.

Sve dodatne informacije biće blagovremeno saopštene zainteresovanim javnostima.