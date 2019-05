Konferencija Digital day sutra u Beogradu!

kako verujete konferencijama? Provokativno pitanje koje je pokrenula upravo najbitnija regionalna digital konferencija – Digital Day 2019. koja nas ove godine intrigira sloganom “How do you trust?”

Konferencija Digital Day 2019. održava se sutra, liste predavača su odavno već zaključane, o potencijalnim ishodima panela se uveliko diskutuje a regionalni stručnjaci su u svojim kalendarima 16. i 17. maj označili kao datume kada će se cela struka sliti u Jugoslovensko dramsko pozorište u Beogradu.

Nadamo se da ste osigurali svoju kartu na vreme i da nećete propustili da se nađete u epicentru razmene ideja, trendova i novih digital tendencija.

jte sa vodećim stručnjacima svetskih i regionalnih kompanija kao što su SAP, Httpool, R/GA, AMG, Publicis One, Digiday, I&F McCann Grupa, Telekom, DePop i mnogi drugi… Postavite svoje pitanje, isprovocirajte učesnike panela, zahtevajte objašnjenje, progurajte svoju ideju ili testirajte neki novi trend!

Poslušajte predavanja eksperata kao što su Tina Vidergar Head of Integrated communication Central and Eastern Europe @SAP, Zach Pentel Global Director – Brand Strategy @Spotify, Chapin Clark Executive VP @R/GA ili Ana Anđelić Executive Brand Consultant @David Yurman, koja se našla i na Forbes CMO NEXT 2018. listi. Poslušajte panele na kojima će učestvovati vodeći menadžment domaćih advertajzing, medijskih, digital agencija, čelnici tech kompanija, digital mislioci i disrupteri tržišta pokušavajući da odgovore na pitanja kao što su:

How do you trust media?

How do you trust content?

How do you trust your peers?

How do you trust your digital mix?

How do you trust each new click?

Zakazujemo vam viđanje za 16. i 17. maj i čekamo vaš odgovor na pitanje: Really, How Do You Trust?