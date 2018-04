Ovog vikenda ne propustite prvi po redu LOGIN, gejming događaj koji će na jednom mestu okupiti sve ljubitelje najnovijih tehnologija, virtuelne realnosti i video igara.

LOGIN, Powered by OMEN by HP, počinje u subotu 28. aprila i trajaće do nedelje 29. aprila, u BelExpo Centru u Beogradu. Ovo je prvi u nizu Login događaja, koji će biti posvećen svim ljubiteljima video igara, računara i prateće opreme, konzola, gedžeta, youtube-a i e-sporta. Posetioci i učesnici će na ovogodišnjem LOGIN-u biti u prilici da posete štandove kompanija HP, XPG, HTC, ASUS, ComputerLand i mnogih drugih i da se upoznaju sa inovacijama u ovoj najpopularnijoj i najbrže rastućoj industriji.

Organizovani su i mnogobrojni turniri u svetski poznatim video igrama – Counter-Strike: Global Offensive, FIFA 18, TEKKEN 7, PUBG i Arena Of Valor, u kojima će posetioci biti u prilici da pokažu svoje sposobnosti i osvoje vredne novčane i robne nagrade kao što su profesionalne gejming slušalice, prateća oprema, mobilni telefoni i mnoge druge. Ukupna vrednost novčanih nagrada je 6.000 dolara! Pored turnira, biće organizovane i brojne aktivacije, druženje sa popularnim jutjuberima Suarez16 i Dex Rock, kao i poseban deo za odmor, kako bi svi prisutni mogli da se zabave i razmenjuju svoja znanja i iskustva.

Raspored i vreme dešavanja na događaju možete videti na zvaničnom sajtu www.loginsrbija.rs.

Dođite na LOGIN Powered by OMEN by HP i doživite nezaboravno iskustvo!

Ulaz na događaj je besplatan.